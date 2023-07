“Soy como el Covid, se riega por todo lado”, Yina Calderón sorprendida de que su nombre suene en todas partes

Yina Calderón, DJ y empresaria colombiana. Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

Si hay una figura de las redes sociales que frecuentemente da de qué hablar, esa es Yina Calderón. Sin embargo, la DJ de guaracha se ha mostrado altamente sorprendida de que su nombre esté sonando por todos lados, en noticieros y emisoras de radio. Fue así como desde sus Historias de Instagram comenzó por decir:

“Yo estoy mencionada por todo lado. Prendo la emisora, escucho mi nombre, leo comentarios de incluso de fotos o videos de otros influencers y está mi nombre, veo noticias y está mi nombre, veo Google y ¡está mi nombre! Nenés, por qué será... soy como el Covid, se riega por todo lado, Yina Covid...”, dijo entre risas esto último.

Y es que la también empresaria suele figurar con frecuencia entre los medios de comunicación por sus rifirrafes con otros creadores de contenido como Epa Colombia o Andrea Valdiri, sus múltiples cirugías estéticas en su proyecto de quedar como una Barbie, sus negocios, sus problemas de salud por cuenta de los biopolímeros, sus polémicas declaraciones, entre otras cosas.

Pero de vuelta a su mensaje, quiso resaltar que ella es “buena gente”, solo que por cosas que le han pasado se ha vuelto “odiosa” con ciertas personas, pero en términos generales se considera como alguien bacana.

“Ustedes vieran lo buena gente que soy yo ... yo soy chimb*, yo soy sencilla, bueno, soy un poquito malparid*... como me han pasado tantas cosas me he vuelto como odiosa un poquito con algunas personas... pero yo soy bacana, por qué me tiran tan duro ... pero nenés relajémonos y entendamos que la vida es así, unas veces tiene altos, otros bajos”.

Últimamente, Yina Calderón ha sido tema de noticia, por entre otras cosas, dar unas fuertes declaraciones en torno a la inseguridad que hay en el país. “Bogotá está peor, señora alcaldesa ... eso no es legal, pero por qué no hacen una limpiecita humanitaria o si no que nos permitan a cada uno andar con armas... hay una inseguridad ni la hijuemadre en Bogotá y no solo en Bogotá sino en el país”.

Yina Calderón mostró los obsequios que recibió por su cumpleaños número 32

Yina Calderón estuvo de cumpleaños y compartió con sus seguidores en las redes sociales algunos de los obsequios que recibió por su vuelta al sol número 32. Es así como comenzó por enseñar una edición especial de la famosa muñeca de Mattel, pues la DJ de guaracha las colecciona y en varias ocasiones ha declarado su fanatismo hacia el juguete más famoso de la marca estadounidense.

Posteriormente, enseñó un helicóptero de Barbie que se lo dio de regalo su hermana menor, Juliana. Sin embargo, la también empresaria ya lo tenía entre su colección. Junto con dicho objeto, su hermana también le dio un bolso fucsia que a Calderón le “recontraencantó”.

Fueron varios los bolsos que recibió la ‘ex protagonista de Nuestra Tele’, pues una de sus tías le dio un morral que definió como “de todo mi gusto”, mientras que su sobrino Emiliano le dio una cartera también rosada. Por otro lado, la suegra de una de sus hermanas le dio un saco de Lisa Simpson, pues la DJ también es fanática de la serie animada Los Simpson.

La lista de regalos continuó con un pantalón rosado que le dio su hermana Leonela, “mis vendedoras me dieron por acá blusitas de Barbie”, añadió. También recibió algunas cremas de la famosa marca Victoria’s Secret. Su madre tampoco pudo faltar con su obsequio y le dio una maleta de viaje rosada junto con unos tenis.

Aquí el video de lo publicado por la DJ de guaracha en sus redes sociales: