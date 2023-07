Medellín no dio la talla ante San Lorenzo y quedó eliminado de la Conmebol Sudamericana

Adam Bareiro fue la figura en la victoria de San Lorenzo ante Medellín por sus dos goles. (Fotobaires)

Independiente Medellín no logró darle vuelta al marcador contra San Lorenzo y cayó en la vuelta por 2-0 en el estadio Nuevo Gasómetro de Buenos Aires, el marcador global quedó 3-0 y el conjunto antioqueño se quedó por fuera de la Conmebol Sudamericana en su fase de playoffs.

Pese a que el Poderoso tuvo un planteamiento de juego más ofensivo que en el compromiso de ida, la falta de efectividad y claridad en ataque le volvió a costar a los dirigidos por Alfredo Arias, que tampoco resolvió los errores defensivos y permitió que Adam Bareiro, a través de la conversión de dos penales, anotara los goles del triunfo.

Medellín perdió sus dos partidos de los playoffs en Conmebol Sudamericana ante San Lorenzo por marcador global de 3-0. (Foto Baires)

De esta manera, la Conmebol Sudamericana se quedó sin conjuntos colombianos. Medellín lleva tres partidos sin ganar con el técnico uruguayo y ahora tendrá el duro reto de enfrentar al Junior de Barranquilla el 23 de julio por la Liga Betplay en la capital antioqueña.

Buen partido durante 20 minutos

El Medellín comenzó el compromiso en Buenos Aires con el objetivo de marcar el gol que igualara el marcador global de 1-0, prueba de ello era la buena asociación en campo contrario y buscando a Luciano Pons en el área para que inquietara la portería de Augusto Batalla.

Por desgracia, no sirvió de nada esa labor porque Jhon Palacios no pudo frenar a Gonzalo Maroni en el área, bajó al argentino, y el juez no dudó en pitar penal. Fue cobrado por Adam Bareiro, el autor del tanto en la capital antioqueña, y así abrió la pizarra.

Esa anotación fue un déjà vu de lo ocurrido el 12 de julio en Medellín, donde el Poderoso hizo lo posible por mantener el cero, cerró espacios y administró el juego, pero un error le costó la derrota y en Buenos Aires una eliminación dolorosa para la institución roja.

La mala noche de los centrales

Así como el defensor central Jhon Palacios fue el culpable del penal en el primer tiempo, la segunda anotación en la parte complementaria se produjo por la falta de Jhon Ortiz a Bareiro en el área, un cruce con su pierna que el árbitro pitó de inmediato y sin discusión alguna.

El paraguayo volvió a disparar, el portero Andrés Mosquera le adivinó el lado del cobro, pero no tuvo la fuerza suficiente para frenar el balón y de esa manera llegó el 2-0 lapidario para el conjunto antioqueño, la victoria contundente de San Lorenzo y una clasificación más que merecida para los argentinos.

Pese a las variantes en ataque de Alfredo Arias, el debut del extremo Anderson Plata y usar a Miguel Monsalve por la banda izquierda en la ofensiva, el Medellín no fue rival para los Cuervos y terminó su participación en este torneo internacional con más pena que gloria.

A mejorar en Liga

Desde que Alfredo Arias asumió el cargo de técnico en Medellín ha dirigido tres partidos en los que ha obtenido dos derrotas y un empate, este último en la primera fecha de la Liga Betplay contra Equidad por 2-2 el pasado 15 de julio en el estadio Atanasio Girardot.

Edwuin Cetré marcó en el empate 2-2 de Medellín ante Equidad por la Liga Betplay. Twitter Independiente Medellín

Ahora el Poderoso volverá a jugar en su casa, pero contra el Junior de Hernán Darío Gómez, que espera un triunfo como visitante para callar las críticas tras caer en la primera jornada por 1-0 ante las Águilas Doradas.

Una de las novedades del Medellín para ese duelo es la aparición de Edwuin Cetré, atacante que no jugó en la vuelta de la Conmebol Sudamericana porque lo expulsaron, así que el técnico Arias lo usaría por la banda izquierda para que Miguel Monsalve regrese al mediocampo.