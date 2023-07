Juanfer Quintero quedó en evidencia por “likes” en contra del “Bolillo”

Reencuentro de Hernán 'Bolillo' Gómez con Juan Fernando Quintero. Foto @JuniorClubSA/Twitter

Siguen las repercusiones sobre la salida de Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla, que decidió dar un paso al costado al sentir que no encajaba en el estilo de jugo del técnico del equipo Tiburón, Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

Por ahora es incierto el futuro de Juanfer, que mientras encuentra equipo, felicitó a River Plate que se coronó campeón del fútbol argentino tras imponerse en condición de local 3-1 sobre Estudiantes de La Plata, con goles de Lucas Beltrán, Nicolás De La Cruz y Ezequiel Barco.

A través de su cuenta de Twitter, Juanfer envió un mensaje a sus excompañeros; sin embargo, algunos interpretaron en trino del ex Porto como una indirecta para Gómez. “El buen juego reina felicidades @RiverPlate CAMPEONES”, dijo Quintero.

River Plate se coronó campeón del fútbol argentino. @juanferquinte10/Twitter

No obstante, esta no habría sido la única indirecta de Quintero para el “Bolillo”, que está en el ojo del huracán tras la derrota de Junior en la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor ante Águilas Doradas, en condición de local; resultado por lo que los aficionados del conjunto Rojiblanco piden la salida del estratega paisa.

Si bien el jugador de 30 años aseguró que nunca tuvo inconvenientes de extécnico de la selección Colombia, sus likes dicen todo lo contrario, ya que en su cuenta de Twitter se pueden apreciar las interacciones que el ex Independiente Medellín ha tenido con los usuarios en las que se evidencia los Me gusta a los comentarios de los hinchas del Junior que cuestionan al profesor Gómez.

El exjugador del Junior sigue enviando indirectas al Bolillo. @juanferquinte10/Twitter

Las declaraciones de Juan Fernando Quintero tras su salida del Junior

En diálogo con el programa Saque Largo de Win Sports, el mediocampista manifestó que no tuvo problemas con el entrenador Hernán Darío Gómez y que su decisión se generó porque no sintió que sus características se adaptaran al esquema del técnico, lo cual le expresó a los dirigentes del conjunto barranquillero.

“Por mis características, por lo que yo viví y lo que vi, yo sentí que no encajaba y no me sentí bien y no iba a poder explotar mis cualidades”, manifestó.

No obstante, el Nalgón arremetió contra el asistente de Gómez, Édgar “Pánzer” Carvajal, que declaró que los futbolistas actuales son difíciles de tratar.

“Yo no estoy con las formas que el señor Panzer Carvajal, que diga que los jugadores de hoy en día son muy complicados, yo no creo que ya el tiempo se devuelva, estamos en el 2023, y usted no es el dueño de la verdad”, aseguró el jugador, quien era el mejor pagado del fútbol profesional colombiano.

Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, juntos en un deporte muy diferente al fútbol

Ambos futbolistas buscan la manera de mantenerse en forma y coincidieron en las carreteras de Antioquia en una actividad muy diferente a la que están acostumbrados. James y Juanfer dejaron de lado los guayos y un balón para montarse en la bicicleta de ruta y ponerse el casco para entrenarse pedaleando.

Las fotos fueron publicadas por el ex jugador de Junior con el siguiente mensaje: “Le buscamos la forma!! Todo pasa”.

Juan Fernando Quintero y James Rodríguez entrenando juntos en carreteras de Antioquia

Esta publicación fue comentada por el mismo James, e incluso ciclistas como Mariana Pajón y Rigoberto Urán expresaron su admiración por ambos futbolistas. Mientras del goleador de Brasil 2014 se dice que Racing y Boca Juniors están buscando acuerdos económicos para ficharlo, de Quintero se habla de una opción en México y otras en el fútbol árabe.