Gustavo Bolívar quiere que Enrique Peñalosa ingrese a la carrera por la Alcaldía de Bogotá

Mientras que se define el próximo lunes, la suerte de Gustavo Bolívar de cara a la Alcaldía de Bogotá, el exsenador al parecer se encuentra buscando un rival de peso para la contienda electoral. Así lo dejó ver en una publicación hecha en su cuenta oficial de Twitter en la que dice que: “A mí se me hace que a esta contienda le hace falta @EnriquePenalosa. Debería lanzarse a defender su obra en Bogotá. No es sarcasmo”.

Gustavo Bolívar afirma que Peñalosa debería postularse a la Alcaldía de Bogotá Fuente: @GustavoBolivar

Ante este mensaje el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, trinó lo siguiente: “Bolívar me invita porque quiere cambiar sus novelas. La próxima la quiere hacer sobre un político íntegro, nerdo, enamorado de su país, que ha estudiado y recorrido hasta el último rincón de su ciudad y la conoce y la ama, y ha hecho muchas cosas que le mejoran la vida a su gente. Quiere conocerme más, para construir el héroe de su próxima novela”.

Enrique Peñalosa respondió a trino de Gustavo Bolívar Fuente: @EnriquePenalosa

Por su parte, el abogado y analista político Daniel Briceño, expresó su inconformidad por las palabras del exsenador Gustavo Bolívar indicando que: “La izquierda no puede hacer campaña en Bogotá sin mencionar a Peñalosa. Bolívar sabe que con el panorama de hoy pierde contra todos en segunda vuelta”.

Daniel Briceño trinó en contra de comentario de Gustavo Bolívar acerca de su propuesta a Peñalosa para que se lance a la Alcaldía de Bogotá. Fuente: @Danielbricen

Mientras se cocina una posible candidatura del exsenador Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá, se espera que el próximo lunes 24 de julio el comité político del Pacto Histórico, dé a conocer el nombre del candidato que los representará en las elecciones territoriales a realizarse el 29 de octubre.

Sobre la posible candidatura del exsenador Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá

Gustavo Bolívar sería el candidato oficial del Pacto Histórico / Colprensa.

El miércoles 19 de julio se reunió el comité político del Pacto Histórico, un encuentro privado en el que supuestamente se acordó no hacer públicos los resultados, así como tampoco el anuncio del candidato sino hasta el próximo lunes 24 de julio, sin embargo, se filtró la noticia que el exsenador Gustavo Bolívar fue la persona que salió victoriosa, con una ventaja de 15% frente a los otros aspirantes que están en la baraja del Pacto, Heidy Sánchez, Carlos Carrillo y Camilo Romero.

Aunque la encuesta hecha no vincula a Bolívar directamente con la aspiración a la Alcaldía de Bogotá, si serviría para iniciar la discusión dentro del comité. Lo cierto es que esa diferencia lo podría encaminar para ser el candidato oficial de la coalición de izquierda.

Entre tanto, el comité indicó que el anuncio se haría el próximo lunes, una vez sus miembros deliberen sobre los resultados de la encuesta y otros factores que podrían estar ligados a si el exsenador acepta o no la propuesta que se le haga. Ese mismo día se haría una rueda de prensa para dar a conocer la agenda programática y las diferentes propuestas que esperan impulsar desde la candidatura.

Así mismo, los candidatos no podrán pronunciarse acerca de este hecho hasta que el anuncio se haga de manera oficial.

Por qué el exsenador Gustavo Bolívar está preocupado por lo criterios para elegir candidatos en el Pacto Histórico

El exsenador del Pacto Histórico, siempre se ha mostrado crítico frente a los criterios para escoger a los diferentes candidatos a alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos por parte de la coalición de gobierno y que siempre ha mostrado su respaldo hacia el presidente Gustavo Petro.

Bolívar en reiteradas ocasiones ha manifestado que los sectores progresistas deben estar alerta para evitar que se infiltren algunas figuras regionales provenientes de los partidos políticos tradicionales que al parecer pretenden aprovechar la situación actual del Gobierno Nacional para obtener electores.

El pasado miércoles 19 de julio, el también escritor y guionista, volvió a pronunciarse sobre este tema debido a que en menos de diez días se vence el plazo para que las personas que pretendan competir por estos cargos inscriban su candidatura oficialmente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

A raíz de este hecho Bolívar trinó diciendo que: “Si el criterio para escoger candidatos del Pacto histórico es que tenga más plata y más votos y no más lealtad con las ideas progresistas y más compromiso con el Cambio y la lucha contra la corrupción, el Pacto Histórico se seguirá llenando de manguitos”.

Gustavo Bolívar preocupado por criterio para elegir candidatos en el Pacto Histórico Fuente: @GustavoBolivar

El exsenador Gustavo Bolívar, al parecer hizo referencia al caso del exsenador Jonathan Tamayo, también conocido como Manguito, quien, en la legislatura pasada, resultó elegido por la Alianza Social Independiente (ASI), pero que terminó respaldando el gobierno del expresidente Iván Duque.

Ante esto expuso los que para él serían los correctos criterios para la escogencia de los candidatos a las gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y demás cargos que están en juego.

“IMPORTANTE Ahora que el Pacto Histórico está escogiendo candidatos para alcaldías, gobernaciones y confeccionando listas para concejos y asambleas, bueno recordar tres cosas: 1-No olviden a las bases que llevan años matándose por este proyecto. No las releguen por gente que acaba de aterrizar por mero interés electoral. 2- Ubiquen bien a los jóvenes en esas listas. Son el futuro del Pacto y tenemos que empezar a visibilizarlos. 3- No se salten el proceso democrático de las consultas, en el caso de CH. Los que ganaron esas consultas, han adquirido un derecho que no se les puede desconocer”, puntualizó el exsenador.

Entre tanto, Gustavo Bolívar, espera que estos criterios sean tenidos en cuenta el próximo lunes cuando se defina su suerte pensando en su candidatura para ser el próximo alcalde de Bogotá.