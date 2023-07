Así celebró Karol G el Día de la Independencia de Colombia el 20 de julio

Karol G publicó dos historias en su cuenta de Instagram para festeja el Día de la Independencia de nuestro país. / @karolg

Karol G es una de las artistas que en el último tiempo ha dejado el nombre de Colombia muy en alto. La antioqueña es una de las cantantes que con su talento ha cambiado de a poco ese estigma y satanización del que ha sido víctima el país durante mucho tiempo.

El 20 de julio se celebra el Día de la Independencia de Colombia. Y para hacer tributo a ello, Karol G publicó dos historias en su cuenta oficial de Instagram, en las que dejó claro a sus más de 64,5 millones de seguidores lo orgullosa que se siente de ser colombiana.

En la primera historia aparecen varias fotografías en las que Karol G luce la bandera tricolor o alguna prenda con los colores característicos: el amarillo, azul y rojo. Principalmente, las instantáneas son aparentemente de varias presentaciones que hizo alrededor del mundo y en las cuales la antioqueña ha querido comunicar y resaltar a sus millones de fans el amor por la tierra que la vio nacer.

Con la canción Tú Eres La Reina de Diomedes Díaz y Juancho Rois, Karol G festejó el Día de la Independencia en su Instagram. / Video @karolg

En la segunda historia, Karol G fue un poco más creativa, “autóctona” o criolla, pues en la publicación utilizó una captura de pantalla de Google en la que aparece el lugar de origen de la cantante. En el motor de búsqueda la antioqueña escribió “where is karol g from (de dónde es karol g)”, y la herramienta respondió “born and raised in Medellín” (nacida y criada en Medellín).

Ahora bien, para sorpresa y gusto de muchos, este mencionado pantallazo Karol G no lo publicó solo, pues aparte de escribir “Colombia TU ERES LA REINA”, de fondo se escucha una de las canciones más famosas del cantante vallenato Diomedes Díaz junto a su acordeonero Juancho Rois: Tú Eres La Reina.

La Bichota siempre ha demostrado lo mucho que ama a Colombia y a la ciudad donde creció, tanto así que la capital antioqueña ha sido la locación perfecta para varios de los videoclips que Karol G ha hecho para un número importante de sus canciones.

Karol G reaccionó a emotivo video de su sobrina Sophia

Las niñas Giraldo son cuatro: Jessica, Verónica, Katherin y la más conocida, la famosa reguetonera Carolina. El amor entre ellas constantemente es evidenciado en las redes sociales, y ejemplo de ello es la publicación en la cual la empresaria compartió un clip con su hija Sophia, lo que de inmediato motivó la reacción de Karol G.

En la grabación se puede ver a Verónica y a Sophia en la orilla de una playa disfrutando del paradisiaco lugar. Para acompañar las imágenes, la mayor de las Giraldo utilizó de fondo Acróstico, el famoso tema que grabó Shakira junto a sus dos hijos, Milan y Sasha.

La publicación ha tenido una gran cantidad de reacciones, entre likes y comentarios. Sin embargo, el mensaje que más sorprendió fue el de una Karol G: “Jaja @yarishna súper Pro grabando el video 🥹❤️‍🔥 gracias @verogiraldonavarro por estar aquí conmigo mi mona… te amo a ti y a mi corocito 🥥🌴”.

Verónica, hermana de Karol G, con Sophia en una paradisiaca isla. / Video @verogiraldonavarro

El comentario de Karol G tuvo una enorme cantidad de reacciones por parte de sus fanno solo dejaron mensajes para Sophia, sino también reconocieron su talento y la gran unión que se puede observar entre las hermanas Giraldo.

“Te amoooo Carolina”; “@karolg la tia mas hermosa 💖”; “@karolg Te amooooo💖💖 bendecida en todos los aspectos!!!”; “@karolg una gran tia tiene Sofi❤️ 👏”; “@karolg eres la mejor tía ❤️ la mejor hermana 🥰 y la mejor hija 🩷 Y SOBRE TODO LA MEJOR ARTISTA DE RGT 🌸”; “@karolg Sophie es bella igual que todas ustedes.... Desde la abuela hasta las tias hermosa familia”; “@karolg Sophia se parece tanto a ti 🥰🥰 esas cejas y ojitos 👀”, fueron algunos de los mensajes de los fans.