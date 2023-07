Roger Martínez podría enfrentar a Atlético Nacional en la Copa Libertadores: un grande del continente está tras sus servicios

En la última campaña con América de México, Roger Martínez anotó cuatro goles. REUTERS/Henry Romero

El delantero cartagenero Roger Martínez, de 29 años, no tuvo un buen desempeño con América de México. Durante su estancia en suelo Azteca, el futbolista colombiano ha sido duramente cuestionado por su rendimiento.

Te puede interesar: Un colombiano rechazaría a Boca para ser compañero de Messi en Inter de Miami

No obstante, su alto costo le impidió un cambio de aire para el ex Villarreal de España, que a pesar de no tener su mejor momento en el balompié Manito, dos grandes de Argentina han preguntado por él para reforzar la delantera; tras su buen suceso goleador en el pasado, en territorio gaucho.

Desde hace tiempo la prensa argentina ha venido especulando que Boca Juniors quiere fichar a Roger Martínez. Cabe destacar que no es la primera vez que el Xeneize se interesa por los goles del atacante colombiano, que es del gusto de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, el más interesado en su contratación.

Te puede interesar: Millonarios buscará romper la mala racha de los campeones defensores en la Liga Betplay

Sin embargo, al Azul y Oro le salió un fuerte competidor por el colombiano, que no solo regresaría al fútbol gaucho, sino también volvería a vestir la camiseta de su primer equipo en Argentina, como lo reveló en diario Olé, que afirmó que Racing quiere repatriar a Roger.

Según el medio citado, lo único que podría dañar el fichaje de Roger Martínez con Racing de Avellaneda es una oferta del Viejo Continente, en donde solo estuvo durante seis meses cuando jugó para el Villarreal de España.

“Roger esperará, durante esta semana, por las dudas de que reciba alguna propuesta de Europa. Pero en estos días se resuelve el futuro”.

El ex América de México también tiene ofertas muy tentativas en cuanto a lo económico de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos y Brasil; no obstante, a Martínez le seduce la idea de jugar la Conmebol Libertadores con Racing, por lo cual estaría dispuesto a reducir sus pretenciones salariales.

Te puede interesar: Atlético Nacional en el ojo del huracán por presunto caso de racismo contra un hincha

De darse su regreso a la Academia, Roger se enfrentaría a Atlético Nacional, rival de la Academia en los octavos de final de la Libertadores, que se disputará el 3 y 10 de agosto respectivamente.

El delantero Roger Martínez, durante el partido por la eliminatoria sudamericana clasificatoria al Mundial de Qatar 2022, en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo. Foto Amanda Perobelli/REUTERS

Recorrido de Roger Martínez

El atacante cafetero quedó libre tras finalizar su contrato con América de México el 30 de junio, por lo cual puede negociar con cualquier club que se interese por contar con sus servicios.

El delantero estuvo en las divisiones inferiores en Racing de Avellaneda, con el que debutó en 2013. Posteriormente, en 2014, fue cedido al Deportivo Santamarina. Un año después (2015) jugó a préstamo con el Aldosivi de Mar del Plata.

Con la Academia, Roger Martínez jugó 31 encuentros y se reportó en la red contraría en ocho oportunidades, mientras que con la camiseta de Aldosivi convirtió seis tantos en 27 partidos. En 2016 fue transferido al Jiangsu Suning de China, que pagó a Racing una cifra cercana a los 9 millones de euros.

En 2018 tuvo su primera experiencia en el balompié europeo, en donde jugó a préstamo en el Villarreal de España, con el que solo anotó un gol: que fue por liga, nada menos que al Real Madrid. Ese mismo año fue adquirido por las Águilas, que pagó al Submarino Amarillo por Martínez alrededor de 8,5 millones de euros.

En su paso por el conjunto Azulcrema, Roger Martínez acumuló 162 partidos jugados entre Liga MX, Liga de Campeones de Concacaf y Copa MX. En sus participaciones en el terreno de juego, registró 35 goles y 17 asistencias en su cuenta personal.