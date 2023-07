Rigoberto Urán le hizo particular propuesta al Tour de Francia para premiar a los “cuchos” que participen en la carrera

El corredor colombiano realizó una propuesta al Tour de Francia. Foto: Colprensa

Rigoberto Urán está dándola toda en el Tour de Francia 2023 y pese a las enormes dificultades que ha sorteado como la baja de su jefe de filas en la primera etapa y algunas complicaciones de salud, el de Urrao sigue en la lucha para poder darle al EF Education EasyPost una victoria de etapa. A sus 36 años el colombiano es uno de los ciclistas más experimentados dentro del pelotón y fue precisamente por esta razón que decidió hacer una propuesta al Tour de Francia.

El ciclista paisa es reconocido a nivel mundial por los comentarios que realiza a la prensa durante las competencias, en donde incluso llega a analizar algunas situaciones de carrera sin guardarse ningún tipo de comentarios, por ejemplo, recientemente sufrió una caída y del EF mencionó, “se me cayó adelante el ‘carechimba’ este”. La naturalidad con la que habla le ha permitido ganarse el cariño de muchas personas, algo que también se ve reflejado en las redes sociales debido a que es el pedalista con más seguidores en el mundo.

Es por eso que muchas de sus ocurrencias se vuelven virales y una reciente entrevista con ESPN no pasó desapercibida. Mientras analizaba el momento del ciclismo colombiano y las diferencias que tienen muchos de ellos con los corredores europeos, que a corta edad ya están disputando los títulos más importantes del mundo. Mientras esto sucedía el colombiano señaló que el maillot blanco (de los jóvenes) en el Tour de Francia ya no tenía ningún tipo de relevancia porque son ellos los que están disputando el liderato en clasificación general.

El corredor colombiano se encuentra en competencia en el Tour de Francia. Foto: @gorigogooficial

Por esta razón Rigoberto Urán confirmó que realizó una propuesta a las directivas del Tour de Francia con el objetivo de que también se resalte el trabajo de los corredores mayores de 35 años. Entre risas, el pedalista colombiano señaló que esto tiene como objetivo que la Grande Boucle no se quede sin “cuchos” en el futuro.

“Yo ya he estado hablando con el Tour de Francia para que hagan la clasificación de 35 años en adelante, porque así hacen en todas las carreras como el Ironman o el Giro de Rigo, para seguir corriendo los viejos porque si no se van a quedar sin ‘cuchos’ este Tour de Francia”, aseguró Rigoberto Urán.

El mismo corredor colombiano del Ef Education EasyPost ha manifestado que esta podría ser una de sus últimas participaciones en el Tour de Francia y por esta razón trata de disfrutar cada etapa en esta carrera que ha disputado en 10 ocasiones y en donde llegó a ser subcampeón en 2018.

Rigoberto Urán está disputando su décimo Tour de Francia. REUTERS/Benoit Tessier

“Son los últimos Tour de Francia que me quedan y para mí es una bendición estar acá. Sé que la gente quiere que uno dé lo mejor, pero a veces la salud, la edad huevón, una cantidad de cosas, estoy compitiendo con mis hijos. Mi hijo Matías tiene 12 y estos pelados tienen 18″, manifestó Rigoberto Urán.

Aunque la presentación de Rigoberto Urán en esta edición del Tour de Francia no ha sido la más destacada debido a que perdió a su jefe de filas, Richard Carapaz en la primera etapa y desafortunadamente no tuvo las mejores sensaciones en los primeros días, lo que lo llevó a perder mucho tiempo en la general. Por esta razón el corredor paisa dejó de buscar puestos importantes en el escalafón principal.

“Soy realista, sin soñar mucho y con los pies en la tierra (...) La realidad ustedes la han visto, hasta sufriendo en el grupeto. El domingo me metí en la fuga y se me cayó un hijueputa adelante; caído y enfermo, pero no pasa nada, nos levantamos y seguimos luchando”, aseguró el corredor colombiano.