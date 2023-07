Revelan detalles de la negociación entre el América de Cali y el Racing de Argentina por Edwin Cardona

Edwin Cardona podría debutar ante Atlético Nacional en duelo clave por Copa Colombia

Aparentemente, el negocio entre Racing Club y América de Cali por Edwin Cardona fue de gran beneficio para el equipo argentino. El futbolista colombiano regresó al país tras 10 años en el fútbol internacional, en donde pasó por Monterrey, Boca Juniors, Pachuca, Club Tijuana y Racing Club. Con los diablos rojos espera retomar su mejor nivel, pero también dejar algo de dinero al dueño de sus derechos.

De acuerdo al Diario Olé, Cardona aterrizó a modo de préstamo por un año, fecha en la que se vence su contrato con el equipo que juego de local en el Cilindro de Avellaneda. La cláusula de la negociación contempla un 30% para América en caso de concretarse una venta a final de año o a mitad del 2024. El salario del colombiano hubiera obligado a Racing a cancelar 1.800.000 dólares hasta el fin del contrato.

Además de sus pobres actuaciones y los constantes cruces con los hinchas de la Academia, el recuerdo del volante en el club argentino es de un innecesario gasto de plata, ya que había pagado 3.300.000 dólares entre la mitad de la ficha (adquirida a Tijuana de México) y su salario. Incluso, era uno de los integrantes del plantel con mejor salario

Edwin Cardona ya entrena a la par de sus compañeros, por lo que se espera que su debut se dé en el próximo partido del América, que sería ante Atlético Nacional el 26 de julio en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. El duelo, ante su ex equipo, será válido por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia. Por Liga deberá esperar hasta el 30 de julio cuando enfrente a Deportivo Pasto.

Durante su estancia en la Academia, Edwin Cardona fue cuestionado por su estado físico; sin embargo, en la revisión médica del ex Xolos de Tijuana impresionó por estar en óptimas condiciones, como lo reveló el presidente de América, Mauricio Romero, en diálogo con Antena 2 de RCN Radio.

“La verdad a mí personalmente me sorprendió mucho el estado en el que llegó Edwin. Muchas personas, y seguramente nosotros también, teníamos la percepción que no estaba en buena forma física porque no tenía continuidad. Desde ayer (miércoles) venimos haciéndoles los exámenes médicos y nos encontramos con una gran sorpresa, está muy bien”

Tras la presentación oficial en el conjunto cafetero, el volante con pasado en Boca rompió el silencio y en una entrevista brindada a Win Sports TV dejó unos conceptos que no cayeron bien en el Cilindro. “Todos somos seres humanos y cometemos errores, pero en Racing, y lo digo con mucho respeto y de corazón, nunca me equivoqué ni tuve ningún problema. El único problema que tuve fue por mi esposa, entonces no fue como lo manifestaron en su momento. Estoy tranquilo pero duele que digan cosas que no son”, advirtió.

“Solamente quiero decir es que vengo con mucha motivación al América para mostrar mi fútbol y dejar todo. Lo que pasó, lo tomo como un aprendizaje y creo que tomé una muy buena decisión. Vengo a ser feliz junto a mi familia. No quiero hablar más del tema”, zanjó el volante.

Para el mismo medio, el futbolista afirmó que tendrá poco contacto con la prensa y espera manifestarse dentro de la cancha. “Yo solamente voy a hablar en el campo de juego, puede ser mi última entrevista así porque quiero solamente demostrar, voy a ser corto de palabras porque solamente quiero disfrutar”, argumentó.

En su carrera profesional, aparte de las camisetas de los clubes internacionales ya nombrados, ha vestido la de Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y Junior, junto con la de la selección Colombia. 531 partidos ha jugado en 15 años de carrera, con un saldo de 130 goles y 49 asistencias.