“Peinado de gamín del centro”: Marbelle arremetió contra María José Pizarro, cuál fue la razón

Marbelle arremete contra María José Pizarro: “peinado de gamín”

Un trino de María José Pizarro respecto al valor del dólar generó la indignación de la cantante colombiana Marbelle, quien, para contestarle decidió referirse a su aspecto físico. La reina de la tecnocarrilera, como se le conoce popularmente a la artista, habló del cabello de Pizarro y aseguró que su peinado generaba en ella ‘afectaciones cerebrales’.

“Alguien que le diga por fa que el peinado de gamín del centro le está afectando el cerebro”, escribió Marbelle al contestarle el trino a Pizarro. María José, en su cuenta de Twitter había escrito: “Todo lo contrario a lo que decían los detractores, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, el dólar baja”.

Pizarro, al lado de su texto, compartió una imagen cambio de divisas en el que se evidenciaba que, a corte del 18 de julio, el dólar se encontraba en los 3,983.84 pesos. Mientras que seguidores de Marbelle la apoyaron y escribieron más comentarios sobre el cabello de Pizarro, algunos la acusaron de ‘infantil’.

“Y el bazuco”, “literal, que peinado tan ñampiro”, “la verdad me encuentro esa vieja en la calle y me cambio de acera”, ”peinado de chirrete”, “¿Cuál peinado? ¡Esa es un esperpento!”, escribieron quienes estuvieron de acuerdo con Marbelle.

“Porque no trata de hacer un comentario inteligente Marbelle, al menos uno en su miserable vida para ver si vemos que lo que tiene en esa cabezota vacía de cerdo no es más que mierda”, “siga en su carrera de medio pelo, doñita, la política no te suma solo te resta”, “Comento la respetada señora Marbelle. Mejor váyase de viaje”, comentaron aquellos que defendieron a Pizarro.

Marbelle criticó al Gobierno de Gustavo Petro en Twitter con sarcástico comentario

Como ya es usual, la cantante colombiana Marbelle arremetió en contra del Gobierno de turno del presidente colombiano Gustavo Petro, a través de sus redes sociales. La reina de la tecnocarrilera, como se le conoce popularmente, hizo un juego de palabras y cambió el nombre del movimiento político, que en la actualidad está al frente de la administración de la nación: se refirió al Pacto Histórico como ‘Parto Histórico’.

“Esto ha sido un parto histórico”, redactó Maureen Belky Ramírez Cardona, nombre de pila de la artista, de 43 años de edad. El trino coincidió con otro que hizo en honor al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien cumplió años el pasado 4 de julio.

Marbelle ha sido enfática en evidenciar su profunda admiración al exmandatario, así como su malestar con la gestión de Gustavo Petro y su gabinete. “Las palabras sobran, señor. Feliz cumpleaños”, escribió en su dedicatoria a Uribe.

De la misma manera, a principios de julio del año en curso, arremetió en contra de la actriz colombiana Cony Camelo, y dio a entender que esa actriz consumía drogas. Todo ocurrió luego de que Constanza Camelo publicara la fotografía de una escultura del rostro de Cristo pintado con los colores de la bandera LGBTIQ+. “El bazuco hace lo suyo”, comentó Marbelle al repostear el trino de la actriz.

El trino de la reina de la tecnocarrilera lo hizo citando uno de la tuitera Juliana Palacio, quien rescató, con una captura de pantalla, el trino que Camelo tuvo que borrar. Palacio escribió en su tuit: “Exigen respeto, pero no lo dan. Así es muy difícil. El tweet de la señora Camelo da para denuncia”.

La actriz y cantante, luego de borrar el trino con la fotografía del busto de Cristo con los colores de la bandera de la comunidad LGBTQ+, redactó un nuevo tuit en el que advertía que nunca había recibido tantos mensajes negativos y amenazas de muerte: “Nunca me habían amenazado tantas veces de muerte por la obra de esta artista, que además la publiqué hace como un mes”.