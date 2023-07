Ministro de Justicia se quejó de que en Colombia todos quieren cárceles “pero no cerca de su casa”

Además de referirse a ese tema, aseguró que aunque esperaba volver a presentar el mismo texto que presentó durante la pasada legislatura, es consciente de la necesidad que hubo de escuchar a quienes estaban en desacuerdo con algunos de los puntos de la propuesta. Así mismo, destacó que consideró en prorrogar la Ley de Justicia y Paz

En medio de la coyuntura de la instalación del Congreso de la República de Colombia y del inicio de un nuevo periodo de la legislatura el jueves 20 de Julio, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a los retos que vienen para la cartera que encabeza y los proyectos que tiene en mente para ser ejecutados en el país.

La Humanización carcelaria, la reglamentación de la jurisdicción agraria, la reforma de la Ley de Víctimas y la ley para prorrogar la alimentación de la Uspec en los centros de detención transitoria son sus principales objetivos, según destacó en una entrevista otorgada al diario El Tiempo. “Los proyectos del Ministerio de Justicia los defenderemos con todo el arsenal de argumentos, creo que estos proyectos son razonables y convenientes”, inició diciendo en la conversación.

Dentro de las cosas que mencionó en aquella charla estuvo su opinión respecto al apoyo de alcaldes y gobernadores respecto al tema de solucionar una de las quejas más grandes de la comunidad nacional, esa que tiene que ver con la falta de eficacia de la justicia colombiana para proteger a los ciudadanos.

“Hay una costumbre nacional de no asumir responsabilidades propias y echárselas al vecino, yo creo que la justicia en Colombia funciona de modo aceptable con las herramientas que tiene. Claro que hay pocos jueces, por eso se amplió significativamente el presupuesto este año, y así se hará en años siguientes, para tener una rama judicial más robusta. Desde el Ministerio de Justicia podemos organizar una política criminal que permita que una persona que pasó por la cárcel tenga menos riesgo de reincidir”, puntualizó Osuna.

“La política carcelaria es muy propicia para hacer populismo, pero muy complicada cuando se toma en serio; todo el mundo habla de que haya muchas cárceles pero ni las quieren ver cerca de su casa, ni quieren pagarlas. Efectivamente los municipios tienen desde 1993 la obligación de tener cárceles municipales y atender a las personas que están ahí, pero muy pocos tienen cárceles, yo sé que hay algunos que no tienen recursos pero también hay otros que nunca han tenido ganas”, señaló.

Además de referirse a ese tema, aseguró que aunque esperaba volver a presentar el mismo texto que presentó durante la pasada legislatura, es consciente de la necesidad que hubo de escuchar a quienes estaban en desacuerdo con algunos de los puntos de la propuesta. Así mismo, destacó que consideró en prorrogar la Ley de Justicia y Paz.

“Tenemos las siguientes pautas: que no sea un sistema de justicia transicional sino ordinaria; que haya cárcel, que haya desmantelamiento efectivo de las bandas, no solo la entrega de un cabecilla; y que haya reparación a las víctimas. Entonces, sí se presentará un proyecto, con esas coordenadas básicas, lo haremos pronto, aunque no para el 20 de julio”, destacó.

Finalmente, se refirió a su relación con el fiscal general, Francisco Barbosa, con quien ha tenido diferencias públicas desde hace tiempo. Dijo que si bien hay cosas en las que no coinciden, sabe que ambos quieren un avance positivo en el país desde sus respectivas perspectivas. “No tenemos decisión de volverlo a presentar tal cual porque vimos que no había el ambiente ni para el proyecto que presentamos ni para otras alternativas, probablemente primero haya que elaborar un consenso más amplio en la sociedad”, dijo sobre ello.

“Es algo absolutamente razonable en un sistema democrático con separación de poderes. Yo estoy seguro de que el Fiscal General quiere lo mejor para este país, igual que lo quiero yo, y si en algunas cosas tenemos diferencia de opiniones, eso forma parte de cómo cada uno ve su sueño de una mejor Colombia. Entonces, bienvenidas esas discusiones; no le temo a eso”, destacó.