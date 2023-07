Marcela Reyes dice que quiere hacerle un altar a sus botas: “Son mágicas”

Marcela Reyes, DJ colombiana. Foto: Instagram @marcelareyes

Cada quien en la vida tiene objetos que considera valiosos, a los que se les guarda cariño por una razón o por otra. En el caso de Marcela Reyes, la DJ de guaracha tiene un sentimiento muy especial por un par de botas, incluso, entre sus planes figura el hacerles un altar.

La también empresaria puso el tema sobre la mesa cuando por los recientes días activó la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram y uno de los tantos usuarios que la sigue en dicha red social la interrogó: “¿En cuánto vendes las botas famosas?”

Inmediatamente, la nacida en Armenia expresó que sus botas no tienen un valor y las catalogó de “sagradas para ella. Fue así que empezó por responder: “Siéndoles súper honesta, esas botas siento que no tienen un valor, son tan sagradas para mí que ni siquiera me las volví a colocar ... pero tengo un sentimiento muy especial por ellas, son mágicas”.

Posteriormente, reveló que quería hacer algo especial con ellas, como un altar. “He pensado en hacerles como algo especial en casa para ponerlas exclusivamente a ellas y que sea como una especie de un altar, suena charro, pero he pensado incluso en hacerle como una parte especial, como donde pongo los premios que me he ganado tal vez poner las botas ¿ustedes qué opinan?”

A continuación, lo compartido por Marcela Reyes desde sus redes sociales:

La DJ de guaracha no especificó a qué botas se refería, no obstante, si hay un calzado suyo que se reconozca como famoso es el que llevaba puesto cuando pateó la puerta de un apartamento donde se suponía que estaba su pareja de entonces siéndole infiel con una de sus mejores amigas. De hecho, la empresaria saltó a la fama por dicho suceso, pues alguien grabó la escena que rápidamente se volvió viral entre las redes sociales.

Después de terminada su entonces relación, al día de hoy Marcela Reyes está casada con B King, quien se desempeña como cantante urbano.

Marcela Reyes sobre las críticas por la crianza de su pequeño: A mí no me importa lo que opinen de mi hijo

Aunque son muchas las figuras públicas como J Balvin o Greeicy Rendón, quienes optaron por no mostrar mucho sobre sus hijos en las redes sociales, hay otros famosos como Marcela Reyes que constantemente publican fotografías, videos o Historias de Instagram sobre sus pequeños.

En el caso de la DJ de guaracha, hasta una cuenta de Instagram le tiene a su retoño, la cual ya va por los 125 mil seguidores al día de hoy. Ahora bien, en vista de que frecuentemente muestra a su hijo de cinco años de edad en las redes sociales, no han faltado los usuarios que critican la crianza que la también empresaria le está dando a Valentino.

En este último sentido, Reyes no ha dudado en contestar a sus detractores, por lo que desde sus InstaStories dio cuenta de que la tienen sin cuidado las opiniones sobre el tema, fue así que comenzó por decir: “Esto me causa mucha risa. A mí, la verdad, con todo el respeto y también con todo el amor les respondo: a mí no me importa lo que opinen de mi hijo porque finalmente es mío, es mi bebé, soy yo la que me mato trabajando, soy yo la que trasnocho, soy yo la que me parto el lomo para poderlo tener bien y creo que por lo mismo tengo el derecho y la potestad de decidir cómo crío a mi hijo”.

Posteriormente, destacó la felicidad que le da de que su hijo se exprese libremente. A continuación, su respuesta completa: