La segura respondió si perdonaría una infidelidad y si le gustaría tener hijos

Hoy en día La Segura parece sostener una relación muy estable con el chef Ignacio Baladán. Constantemente la creadora de contenido se deja ver en compañía de su novio disfrutando de diferentes actividades, viajes, incluso, respondiendo a las preguntas que le llegan a ella a sus redes sociales.

Así las cosas, cuando por los recientes días activó la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram, uno de los tantos usuarios que a sigue en dicha red social le planteó: “¿Perdonarías una infidelidad? Al respecto, la caleña quiso que fuera su novio quien respondiera en primer lugar, a lo que Baladán comentó: “Si vos me preguntas ahora, no... siento que no la perdonaría”.

Pero ¿qué hay de La Segura? Pues bien, la influenciadora colombiana tampoco la perdonaría y con su característico sentido del humor respondió: “Yo ni por el put*s perdonaría una infidelidad, no, no”.

Entre otros de los interrogantes que les plantearon los usuarios fuguró uno enfocado en “consejito para una relación a distancia”. Es de recordar que, Ignacio vive en Perú, mientras que la Segura está aquí en Colombia, específicamente en la ciudad de Medellín. A este interrogante también quisieron contestar los dos.

Baladán fue quien tomó la palabra y resaltó la importancia de la confianza, después su novia agregó el respeto y el chef concluyó con la comunicación. Empero, la creadora de contenido quiso hacer un paréntesis y destacar lo muy imporante que es pera ella la confianza, pero más allá de eso, que la persona con la que se está la genere.

“Sí, hay qeu tener confianza, pero todo depende de la persona con la que estás... yo digo que depende del hombre con el que estás, que te genere esa confianza. Mi novio me lo genera a mí gracias a Dios”.

Y, como suele ocurrir en estas rondas de preguntas en pareja, no faltó quien los cuestionara por el tema de los hijos: “¿Por qué estás ilusionando a Ignacio con un hijo si tú no quieres? Respecto de este punto, La Segura sorprendió con su respuesta, puesto que por primera vez en su vida se ha planteado el ser mamá, aunque considera que todavía no es el momento.

“Yo hoy en dia sí considero y sí quisiera tener una bebé o un bebé, pero sí considero tener hijos hoy en día. Es la primera vez en mi vida que lo considero y lo veo muy posible... solamente que siento que no es el moemtno todavía, todo a su tiempo perfecto”.

La Segura admitió que ya tuvo la primera crisis en su relación con Ignacio Baladán

En mayo, La Segura se mostró en sus redes sociales acompañada por su actual pareja sentimental: Ignacio Baladán. Y, de este modo, aprovechó la ocasión para activar la ventana de preguntas bajo el nombre de “Preguntas de todo pa’ los dos!”; fue así como un usuario(a) le manifestó su curiosidad por saber si “¿ya tuvieron su primera crisis en la relación?”.

Para sorpresa de muchos, tal vez, la respuesta por parte de la influenciadora caleña fue afirmativa. Así las cosas, comenzó por decir desde sus Historias de Instagram:

“Sí, amigos. Logramos salir de ella, gracias a Dios... les voy a decir una cosa: en las relaciones hay un punto después de los primeros meses donde mami empiezan esos roces porque uno ya no tiene máscaras y ya cada uno muestra sus cosas no tan buenas... ustedes saben que uno los primeros meses: una fingidera de que no se le salga la loquera y siento que fue una época en donde fueron como casi un mes o 20 días donde realmente como que no nos entendíamos, chocábamos por todo o no estábamos como con las armas abajo los dos”. Aquí el video completo: