La historia de Wilmer Ospina, un vendedor de libros de TransMilenio que llegó hasta sexto de bachillerato y ya leyó a Gabo

Wilmer Ospina el vendedor de libros de TransMilenio cuya jornada va de las 8 a.m. a las 4 p. m.

Ya es tradicional que en un viaje de un bus de TransMilenio se suban varios vendedores informales a ofrecer todo tipo de artículos, y no es fácil sorprenderse con la cantidad de productos que se brindan a diario dentro del sistema; sin embargo, llama la atención que ahora se vendan libros, de toda clase de géneros y, que puedan ser adquiridos, con diversos modos de pago.

A esto se dedica Wilmer Orlando Ospina, que desde hace tres meses decidió montar unos libros en un carrito de mercado y ofrecerlos dentro de los articulados. Él asegura que la iniciativa es de un compañero universitario de La Gran Colombia, quien le sugirió esta idea con el fin “de dejar una pequeña huella en el corazón del pueblo colombiano por medio de la cultura y de los libros”.

Ospina señaló a Infobae Colombia que “el tema de los libros es un poco desacreditado, desde el colegio ha sido difícil que la gente cree el hábito de la lectura, no nos enseñaron a enamorarnos de la literatura, por eso no lo ven como algo que les va a servir para su desarrollo personal, pero no se dan cuenta de que la literatura abre una gran cantidad de puertas. Por eso, el tema de ofrecer libros en los buses es muy extraño para muchas personas”.

De acuerdo con cifras entregadas por el mismo Ospina, la proporción de personas que no ve ningún interés en sus textos con respecto a quienes sí la tienen es de 70 que no apoya, con respecto a 30 que sí.

Él asegura que la empresa que lo dota con los libros es Dislectura, con la cual se reparte un porcentaje de las ventas. “Lo que hago es materializar esta idea en TransMilenio. No cualquiera se atreve a subirse a los buses a vender libros”.

Sin embargo, asegura que lo que le queda es para vivir el día a día. “Aún no me da para vivir bien, como uno quiere, como uno anhela, porque soy una persona que aspiro a salir adelante con este tema de la literatura”.

El vendedor sostiene que dependiendo del día puede tener ganancias, que debe dividir, entre los 40.000 y 60.000 pesos, en jornadas que van desde la 8 a. m. hasta las 4 p. m.

Dentro de los títulos que promociona dentro de los buses están los cuatro que componen la película Los Iniciados, de Mario Mendoza. No pueden faltar títulos de exponentes del boom Latinoamericano como García Márquez o Vargas Llosa o de verdaderos clásicos como Shakespeare o Cervantes. Sus libros pueden oscilar entre los 30.000 y 80.000 pesos.

También está lo más reciente de Héctor Abad Faciolince o cualquier título del psicólogo Walter Riso. Del mismo modo, puede encontrarse la literatura fantástica de J.R.R. Tolkien o algunos textos de superación personal. Asegura que en el carro le caben alrededor de 150 libros.

El recorrido de Ospina

Anteriormente, Ospina ya se había dedicado por siete años a la venta de otros productos en TransMilenio, entonces, desde ese punto de vista, ya contaba con la experiencia de enfrentar a los pasajeros del sistema.

Antes de trabajar en este tipo de ventas, se había desempeñado en labores de albañilería como la pintura, estucar o poner techos de PVC, asegura que ese fue el modo de vida que le dio el haber llegado hasta sexto de bachillerato. Ospina comenta que una de las ventajas del trabajo actual es que puede leer algunos de los libros que vende en sus tiempos libres, así llegó a familiarizarse con la obra de Gabo que antes desconocía, uno de los últimos que leyó fue El Coronel no tiene quien le escriba. Aunque también le gustan los libros de autoayuda.

“Hay personas que agradecen la labor porque según ellos se aporta a que el país sea diferente, así como otros que se les ve el fastidio y la pereza, como otro vendedor en TransMilenio”, afirmó Ospina.

En sintonía con los tiempos modernos, Ospina ofrece a sus clientes diversas modalidades de pago que van desde Nequi, Daviplata. “Ahora manejamos Datáfono, también ha habido personas que nos pagan con efectivo”, expresó.

Aclaró que aunque hay gente mayor que se lleva libros, la gran mayoría de sus compradores son jóvenes con pinta de universitarios.

Por ahora, este vendedor de 38 años asegura que quiere tener el apoyo de BibloRed para contar con el aval de ellos para desarrollar esta actividad sin inconvenientes, debido a que ha tenido problemas con la autoridad. “Espero que me entreguen el carné de vendedor ambulante que me lo van a entregar en la Alcaldía de Fontibón”, recalcó.

Opiniones de pasajeros

Apreciaciones de todo tipo califican la labor de Ospina. “Me parece una opción interesante que nos ofrezcan libros dentro del sistema, yo ya le había comprado antes”, aseguró Sandra Huertas, estudiante.

Asimismo, Valeria Murcia indicó que “hay vendedores y cantantes interesantes que llegan al sistema y le hacen pasar a uno un buen rato, él es uno de ellos, los libros siempre serán llamativos”.

Sin embargo, Mateo Espinosa afirmó que “le parece el colmo que no haya un control de las autoridades para los vendedores que se suben todos los días al sistema, la vez pasada me ofrecieron cepillos de dientes”.