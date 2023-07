El Partido Verde no logrará acuerdos para la presidencia del Senado, aseguró Katherine Miranda: “No es capaz de generar consensos”

Representante Katherine Miranda se considera en "independencia deliberativa" frente al Gobierno nacional porque no siente tener interlocución

El Partido Alianza Verde se encuentra nuevamente vacilante por las diferentes posturas internas en las que se ubican sus miembros. La representante Katherine Miranda, por su parte, sostiene que no lograrán ponerse de acuerdo para elegir un candidato único a la Presidencia del Senado y varios de los congresistas de la bancada, como ella, ya no se sienten a gusto como parte del Gobierno.

El Partido Verde ha hecho alrededor de tres reuniones de bancada para elegir si Angélica Lozano, Inti Asprilla, Iván Name o Ariel Ávila será apoyado en conjunto para ser el presidente del Senado durante la legislatura de 2023 a 2024. Ninguna ha dado resultado, por lo que la posibilidad es que tres de ellos se presenten a voto limpio en la plenaria del 20 de julio.

La representante Miranda culpó a las disputas internas por la imposibilidad de lograr unidad. “Creo que, lamentablemente, no se pondrán de acuerdo. Hay mucha mezquindad en la bancada. No se están reconociendo los liderazgos históricos del partido y, lastimosamente, se va ir a voto limpio a plenaria y quien va a perder, sin lugar a dudas, es el partido que, una vez más, demuestra que no es capaz de generar consensos”, afirmó a El Tiempo.

Candidatos del partido Verde para la Presidencia del Congreso: Inti Asprilla, Ariel Ávila, Angélica Lozano e Iván Name

Miranda asegura que las reformas del Gobierno nacional no han tenido el apoyo total de la bancada del Partido Verde, pero desde el Ejecutivo tampoco han buscado construir acuerdos con esa colectividad para garantizar su unidad. Tampoco ha habido reuniones de cara a la nueva legislatura que presidirán y que es clave para las principales reformas.

“Sinceramente, veo un Gobierno que sigue mirándose el ombligo. Realmente, creo que no es consiente del panorama que tiene en el Congreso donde, claramente, no tiene unas mayorías. No ha generado unos consensos para sacar adelante sus reformas”, sostuvo la representante por Bogotá.

Para Miranda, la legislatura inicia con un “panorama bastante oscuro para el Gobierno” y podría ser muy similar al pasado periodo en el que varios proyectos de ley que tenían el interés principal de la Presidencia, terminaron hundidos o con poco avance. En cuanto a la reforma a la salud, los congresistas del Verde están dividido entre quienes apoyan fielmente como oficialistas y los que ya han anunciado su rechazo.

Alianza Verde salió a defender a Katherine Miranda y Jote Pe Hernández.

La representante afirma que se deben buscar consensos, para lo que es clave que el Ejecutivo ceda en algunos aspectos y escuche a quienes presentan recomendaciones o alternativas de modificación de los proyectos de ley. Sin embargo, para Miranda la comunicación es escasa con el Ejecutivo.

Asegura que si se siente ignorada, no podrán contar con su apoyo y se reafirmará en lo que denomina una “independencia deliberativa” para aprobar lo que le convence y rechazar lo que no considera apropiado.

La puja por la Presidencia del Senado

Desde muy temprano la bancada de la Alianza Verde se reunió en el Club el Comercio para tratar de elegir uno entre los cuatro interesados: Angélica Lozano, Inti Asprilla, Ariel Ávila e Iván Name. Mientras unos buscan ganar sus mayorías dentro de la colectividad, otros se respaldarían en los votos de los otros partidos.

La senadora Lozano fue una de las primeras en anunciar su intención de ocupar la Presidencia del Congreso y confía en el apoyo de su bancada. “Es viable ganar, hay que esperar a la votación del 20″, le dijo a Infobae Colombia poco antes de ingresar a la reunión con sus colegas.

El encuentro no tuvo conclusión para elegir un candidato único. La diferencia radica entre llegar a un acuerdo para votar por el mismo nombre en la instalación del Congreso o dejar en libertad a los senadores para que sea la plenaria, es decir todos los partidos, los que escojan.