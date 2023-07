Continúa la polémica con Juan Guillermo Cuadrado en Italia, no fue bien recibido por la barra bravas del Inter: “Has hecho todo para que te odien”

En medio de críticas y polémicas, Juan Guillermo Cuadrado está próximo a hacer parte del Inter de Milán. sportitalia y AFP.

Son horas cruciales para el extremo colombiano Juan Guillermo Cuadrado. El futbolista de 35 años de edad está a punto de iniciar un nuevo ciclo en su carrera profesional con uno los equipos más exitosos de la historia de Italia, el Inter de Milán y en medio de arreglos económicos, el cafetero vive horas de bastante movimiento e incluso polémica.

Fue la cuenta InterNews24 la que publicó un video del colombiano presente en la clínica Humanitas de Milán para realizarse sus evaluaciones médicas y así cumplir con uno de los requisitos para unirse a la institución neroazzurri.

Juan Guillermo Cuadrado en las instalaciones del Inter de Milán realizándose sus exámenes médicos. @news24_inter/Twitter.

Posteriormente a los exámenes el reconocido periodista Fabrizio Romano desveló que el “panita” había superado con éxito las pruebas médicas y que su firma se habría hecho efectiva. El futbolista llega con un contrato de un año y un salario de 2.5 millones de euros por la extensión del mismo, lo que vendrían siendo aproximadamente $11.131.640.825 millones de pesos colombianos.

No obstante, su llegada a Milán no está siendo la más amable del todo, ya que la hinchada del club está bastante reacia a su incorporación. A la salida de la institución donde Cuadrado se estaba realizando los exámenes médicos, varios aficionados del club lo recibieron con una pancarta gigante donde dejan más que claro que no les gusta su incorporación al equipo, puesto que se hizo “ganar su odio”:

“Hasta ahora has hecho de todo para que te odien, si es otra cosa lo que quieres, tú lo tienes que demostrar”.

La pancarta de los hinchas del Inter dedicada a Juan Guillermo Cuadrado. Sportitalia.

El día que se dio a conocer la noticia de la posible llegada del futbolista tricolor, un grupo de seguidores se acercó a las instalaciones del Inter para protestar por la firma del colombiano, que hace un par de meses había sido el verdugo de ellos, llegando a tener un enfrentamiento con Romelu Lukaku miembro del conjunto de Milán.

En aquel incidente el encontronazo del cafetero fue bastante complejo, ya que se presentaron varias acciones de agresión que desataron la furia de los hinchas del Inter y que a día de hoy todavía no han podido perdonar.

Además de todo el historial que tiene Cuadrado en el fútbol italiano, el Inter es justamente su víctima preferida en cuanto a goles se refiere habiéndole recibido un total de 6 dianas. Esto ha hecho que el colombiano por el momento sea “persona non grata” en su nuevo club.

No obstante, la forma en la que Cuadrado se puede reivindicar con la fanaticada será en el campo de juego demostrando el mismo compromiso o incluso mayor que el que tuvo cuando defendió los colores de la Juve.

A Cuadrado también le dan duro los hinchas de la Juventus

Esta noticia no gustó para nada en los hinchas de la vecchia signora. Tal fue el malestar de algunos seguidores sobre la llegada de Cuadrado a uno de sus principales rivales, que sin importar lo hecho por el oriundo de Necoclí durante ocho temporadas, algunos se atrevieron a quemar su camiseta, señal que usualmente representa odio y resentimiento hacia los jugadores.

Hinchas de la Juventus queman la camiseta de Cuadrado. @Ciccio_tala/Twitter.

La pérdida de memoria en el fútbol es uno de los síntomas más frecuentes que se presentan en los hinchas más que todo. La historia, los éxitos y los buenos recuerdos son fácilmente olvidados por seguidores que se sienten “traicionados” y es por esto que se ven estas acciones.

Cuadrado fue uno de los principales abanderados de la Juventus durante todo el tiempo que estuvo allí. En cuanto a títulos con el bianconero, el antioqueño consiguió dos Supercopas, cuatro Copas Italia y cinco Scudettos, aun así, esto no importó para aquellos que no estuvieron de acuerdo con su traspaso.