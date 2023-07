Claudia Bahamón fue dada de alta después de varios días hospitalizada: la presentadora tendrá que guardar quietud en casa

Claudia Bahamón

Durante los últimos días, Claudia Bahamón ha sido noticia entre la prensa nacional, no precisamente por sus proyectos laborales o trabajo como presentadora en MasterChef Celebrity Colombia, sino porque la presentadora huilenseestuvo hospitalizada por un neumotórax después de que un error médico diera como resultado el colapso de uno de sus pulmones.

Te puede interesar: Álvaro Bayona fue eliminado de MasterChef: una “osada” preparación marcó su salida

“En una terapia con el fisiatra el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón, al pasar esto el pulmón básicamente colapsó. Accidentes que pueden pasar y desafortunadamente me tocó a mi y ahora estoy lidiando con eso”, escribió la presentadora en sus redes sociales.

A su vez, también explicó que “el neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural que causa colapso pulmonar”. Y así fue como la también modelo terminó hospitalizada por varios días. Sin embargo, todo parece indicar que ya fue dada de alta y está en su casa.

Te puede interesar: Claudia Bahamón fue internada de urgencia en una clínica al norte de Bogotá

En sus más recientes Historias de Instagram, Bahamón empezó por enseñar todos los arreglos florales que le habían enviado, pero que hasta el momento no había podido recibir porque no se lo tenían permitido en la clínica. De este modo, se puede concluir que está en su casa.

Posteriormente, publicó algunas fotografías en el que aparentemente es su cuarto junto a otras figuras del entretenimiento que la fueron a visitar, como fue el caso del actor Juan Pablo Barragán y el presentador Iván Lalinde.

Claudia Bahamón ya salió de la clínica después de varios días hospitalizada

Las reflexiones de Claudia Bahamón tras sus días en el hospital

En medio de su proceso de recuperación, la presentadora ha sacado espacio en para reflexionar. Fue así que el martes 18 de julio compartió un mensaje hablando de lo que significa el acto de “soltar”.

Te puede interesar: Claudia Bahamón recibió una visita de uno de sus compañeros de ‘MasterChef’: ¿de quién se trata?

“En los últimos 6 días me he hecho muchas preguntas sobre lo que quiero cuidar y lo que no, me he dado cuenta que muchas veces me da miedo soltar incluso las cosas que quiero profundamente soltar. Es extraño ese miedo. Soltar cosas que he hecho, proyectos en los que he trabajado, hábitos que he normalizado, relaciones que me han enseñado, etiquetas con las que me siento cómoda, personas con quienes he sentido ser. Soltar se siente como un abandono, serme infiel, entrar en duelo, porque es común pensar que las cosas buenas deben durar por siempre, aunque en este mundo también es normal pensar que las cosas deben ser desechables”.

Claudia Bahamón reflexionó desde la clínica donde está internada por un problema pulmonar. / Imagen @claudiabahamon

Su mensaje estuvo acompañado de varias fotografías de los arreglos florales que ha recibido, basándose en el proceso de florecer y marchitar de las plantas, fue que prosiguió con sus palabras reflexivas.

“Las (flores) marchitas son tan valiosas como las recién florecidas. Pero es natural que nos cueste ver encanto y valor en el curso de marchitar porque asociamos lo marchito con lo muerto y lo muerto con lo inservible, porque nos cuesta reconocer que la muerte y la vida son la misma cosa y que, por lo tanto, ninguna sería posible sin que exista la otra. Esta parte la aprendí con la muerte de mi papá... Sé que si quiero aprender a cuidar la vida, necesito aceptar la necesidad y la belleza de la muerte, desde las manifestaciones más pequeñas —como el marchitar de las flores—... Se abre un portal hacia nuevas posibilidades, a trasformarme en algo hermoso. Estoy Floreciendo amigos”.

Ahora la presentadora continuará enfocándose en su recuperación, pues en otra de sus publicaciones había revelado que casi el 80 por ciento de su pulmón había colapsado. Al respecto, ha recibido muchos mensajes positivos tanto de sus colegas, amigos como de sus miles de fanáticos.