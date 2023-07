Yina Calderón mostró los obsequios que recibió por su cumpleaños número 32

Yina Calderón. Foto: Instagram @spadelacerveza

Yina Calderón estuvo de cumpleaños y compartió con sus seguidores en las redes sociales algunos de los obsequios que recibió por su vuelta al sol número 32. Es así que comenzó por enseñar una edición especial de Barbie, pues la DJ de guaracha colecciona este tipo de muñecas y en varias ocasiones ha declarado su fanatismo hacia el juguete más famoso de Mattel.

Posteriormente, enseñó un helicóptero de Barbie que se lo dio de regalo su hermana menor, Juliana. Sin embargo, la también empresaria ya lo tenía entre su colección. Junto con dicho objeto, su hermana también le dio un bolso fucsia que a Calderón le “recontraencantó”.

Fueron varios los bolsos que recibió la ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’, pues una de sus tías le dio un morral que definió como “de todo mi gusto”, mientras que su sobrino Emiliano le dio una cartera también rosada. Por otro lado, la suegra de una de sus hermanas le dio un saco de Lisa Simpson, pues la DJ también es fanática de la serie animada Los Simpson.

La lista de regalos continuó con un pantalón rosado que le dio su hermana Leonela, “mis vendedoras me dieron por acá blusitas de Barbie”, añadió. También recibió algunas cremas de la famosa marca Victoria’s Secret. Su madre tampoco pudo faltar con su obsequio y le dio una maleta de viaje rosada junto con unos tenis.

Finalmente, Yina Calderón mostró unos anillos aparentemente de plástico que también le dio su hermana Leonela: “De todo mi gusto, a mí no me gusta el oro, no me gusta la plata... yo prefiero este tipo de cosas”.

Al parecer, fueron muchos más los regalos que recibió la también influenciadora huilense, pero estos fueron algunos de los que quiso mostrar grosso modo, seguramente más adelante se tomará el tiempo de enseñar en su totalidad los regalos recibidos por su reciente cumpleaños.

Yina Calderón le hizo versión en guaracha a famosa canción de Britney Spears

La huilense es una de las figuras de las redes sociales que más da de qué hablar. Por una cosa o por la otra, la DJ de guaracha siempre figura en los medios de comunicación: sus rifirrafes con diferentes creadores de contenido, sus problemas con los biopolímeros, sus múltiples cirugías estéticas, sus amores y desamores, entre otras cosas.

Ahora, por ejemplo, la influenciadora volvió a sonar entre las redes sociales y los medios de comunicación por cuenta de una versión en guaracha que le hizo a reconocida canción de nada más y nada menos que Britney Spears.

La cantante estadounidense es toda una estrella del pop y a principios de los 2000 fue una de las cantantes más escuchadas y populares en su momento. Prácticamente Britney Spears se convirtió en un fenómeno e ídolo de millones de adolescentes y jóvenes alrededor del mundo. Muy famosas han sido sus canciones Oops!... I Did It Again, Toxic, Overprotected, I’m a Slave 4 U, Everytime, Womanizer y Baby One More Time. De hecho, fue sobre este último tema que Calderón lanzó una versión en guaracha.

Fue así que por medio de su cuenta de Instagram, la ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’ compartió un video que imita al videoclip oficial de Baby One More Time. Es decir, que Yina Calderón junto a sus hermanas y su madre aparece vestida de colegiala y en lo que aparenta ser un salón de clase. Posteriormente, empieza a sonar la canción y las cuatro mujeres realizan una coreografía. Del mismo modo, el video de Britney Spears, la cantante actúa de colegiala impaciente hasta que suena la hora de la salida y comienza a interpretar su canción mientras baila.