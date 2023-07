Yina Calderón es denunciada por no pagar gran cantidad de dinero en arriendo

Yina Calderón estaría debiendo entre cuatro millones quinientos y cinco millones de pesos. / Imagen @yinacalderonofiicial

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido que, a parte de ser reconocida por sus “exóticos” videos musicales, también se ha ganado una mala fama por las constantes peleas con otros creadores de contenido; y ahora, por mala paga.

Así lo confirmó recientemente un hombre quien aseguró que la creadora de contenido le adeuda una buena suma de dinero por concepto de arriendos en Medellín, ciudad donde eventualmente Yina Calderón tiene dos locales para distribuir sus fajas. Este emprendimiento le ha servido a la ex Protagonistas de novela para amasar parte de su gran patrimonio.

“Me veo en la obligación de hacer esta denuncia pública a la señorita Yina Marcela Calderón Ome, ya que se rentó un local y viene quedando mal. Ya van dos meses que debe y ella dice ‘que no, que va a entregar el local y listo’. Cada canon de arrendamiento (pago por el mismo) es entre cuatro millones quinientos y cinco millones de pesos (...) ella dice que va a entregar el local como si nada porque ella es Yina Calderón cuando las cosas no son así”, se le escucha decir al eventual arrendatario.

Según el denunciante, Yina Calderón le adeuda dos meses de arriendo. / Video @laredcaracol

El video de la denuncia fue compartido por el programa de entretenimiento La Red de Caracol Televisión. Además, en el corto clip esta persona añade que Yina Calderón tendría que hacerse acreedora de una multa por incumplimiento de contrato.

“Hay un contrato de por medio, si quedan mal son tres cánones de arrendamiento que toca pagar por multa”, confirmó el hombre quien, según La Red, era amigo de Yina Calderón y quien al parecer por este percance ya no lo es.

“Quien en su sano juicio hace negocio con semejante personaje?”; “Y ella no dice pues que es muy correcta en sus negocios ???”; “N9 devolvió unas barbies, menos pagará esa platica. 🖤”; “Y no era Disque el amigo? 🤔”; “Cóbrenle legalmente a esa trepadora. Demándenlas en un proceso de restitución y luego metanle un ejecutivo por continuación”, son algunas de las impresiones al video que además La Red compartió en su perfil oficial de Instagram.

Yina Calderón se fue de frente contra la Superintendencia de Industria y Comercio

Yina Calderón es una de las influenciadoras más reconocidas en Colombia. En sus facetas como DJ, empresaria o creadora de contenido ha demostrado que no teme dar su punto de vista incluso si la lleva a protagonizar controversias o peleas con algunos de sus colegas.

Pero al igual que muchas celebridades de redes sociales en el país, el origen de sus ingresos ha sido un motivo de preocupación constante por parte de las autoridades. Es por ello que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó la apertura de una investigación contra ella, Yeferson Cossio, Luisa Castro y Mariam Obregón, por hechos de presunta publicidad engañosa a través de sus cuentas personales.

Cada uno de ellos está siendo investigado por distintas situaciones, y en el caso de Yina Calderón, la entidad sostiene un supuesto incumplimiento de la empresa de fajas Yina Calderón S.A.S., a las órdenes impartidas por la SIC el 10 de agosto de 2022.

La empresaria y creadora de contenido arremetió duramente en contra de la entidad por la investigación que abrió contra ella y otros influenciadores (@famosos_er/Instagram)

Tras esto, en sus historias de Instagram, Yina Calderón se pronunció sobre el tema. La huilense atacó a la SIC y hasta al Gobierno nacional, pidiendo que se ocuparan de la delincuencia e inseguridad en el país:

“Estoy parando mi rumba, mi celebración de cumpleaños por solo un motivo. La Superintendencia de Industria y Comercio debería preocuparse, no voy a decir nombres, este Gobierno debería dedicarse a la delincuencia que hay, roban señoras que se ganan un salario mínimo y las roban. Esa mierd* no me azara para nada. Yo sí tengo las pelotas bien puestas, las tet*s bien puestas. Investiguen todo lo que se les dé la hijueput* gana. Deberían preocuparse por tantos… no voy a decir nombres, el gobierno debería dedicarse a la delincuencia que hay”.