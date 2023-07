Laura Sarabia sí se presentó ante el Consejo Nacional Electoral: declara por escándalo de la financiación de la campaña de Petro

La ex jefa de Gabinete del gobierno de Gustavo Petro da su versión al Consejo Nacional Electoral por las informaciones sobre supuestas irregularidades en la campaña Petro Presidente. Fotos Colprensa

Laura Sarabia, ex jefa de Gabinete de la presidencia, asistió el martes 18 de julio de 2023 a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la citación del máximo organismo electoral para que declarara por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de actual mandatario de los colombianos, Gustavo Petro.

La exfuncionaria, que fue destituida el 2 de junio de 2023 luego de las denuncias en su contra por el caso de su exniñera, Marelbys Meza, que denunció haber sido sometida sin su autorización a la prueba del polígrafo, y habría sido víctima de interceptaciones ilegales, llegó a las 2:00 p. m. a las instalaciones del CNE acompañada por sus abogados y en medio de la escolta de la Policía.

Lo anterior, para cumplir con la diligencia de testimonio, como se le denominó a esta citación en la que se quería conocer la versión de la exintegrante del Gobierno acerca de los soportes económicos del candidato del Pacto Histórico, tras hacerse públicos los audios del saliente embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, que la salpicarían.

A diferencia de Benedetti, que decidió no presentarse a declarar, en el marco del Proceso 15.000, como se ha conocido en las redes sociales, Sarabia sí acudió a esta cita y estuvo reunida con los magistrados Benjamín Ortiz, del partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, designados en el caso.

Este fue el momento de la llegada de la ex jefa de Gabinete Laura Sarabia, a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), para rendir declaración por el escándalo de financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro.

¿De qué habló Laura Sarabia en su declaración ante el CNE?

Según se supo, la que era la “mano derecha” de Petro negó cualquier relación con el manejo de recursos en la campaña del jefe de Estado; de acuerdo con su testimonio, porque en sus funciones no tuvo como encargo el manejo de ingresos.

A su vez, que el encargado de este asunto era el gerente de la campaña, Ricardo Roa, en la actualidad presidente de Ecopetrol, que al estallar el escándalo negó que a las finanzas de la aspiración de Petro hubieran entrado recursos de origen ilegal.

Y le salió al paso a los audios dados a conocer por la revista Semana, en los que Benedetti, al parecer en diálogo con ella, habló de los 15.000 millones de pesos que habrían sido gestionados por él para la campaña del hoy presidente, y que —de acuerdo con lo que se menciona por el hombre— tendrían dudosa procedencia.

“Entonces, por favor, por favor, no me vengas a decir que fue por ‘güeva’ (…) que yo estuve allá, por lo que sea (…), amarrar gente, nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, se escuchó en el audio dado a conocer por la revista.

Laura Sarabia y Armando Benedetti han protagonizado, hasta el momento, el escándalo más mediático en los 11 meses de Gobierno de Gustavo Petro. Foto Jesús Avilés/Infobae

Posteriormente, en una entrevista, el propio Benedetti mencionó que el hoy diputado del Atlántico e hijo del presidente, Nicolás Petro, había gestionado recursos para la campaña de su padre, pero que los aportantes, según sus palabras, “no eran emprendedores”.

“Yo tengo unos indicios por lo de Nicolás. Yo siempre he tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando. Cuando sale la denuncia contra él, yo empiezo como a armar el rompecabezas, viajo a Cartagena, la semana siguiente, y pregunto qué fue lo que pasó y me echaron unos cuentos”, le contó a ese medio.

En su caso, el aún diplomático, cargo que ostentará hasta el 19 de julio, envió una misiva a los magistrados del Consejo Nacional Electoral en la que les informó que se acogerá al derecho a guardar silencio; con lo que habrá qué esperar qué giro tornará la investigación en su contra.