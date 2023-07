Laura Sarabia se pronunció tras su declaración en el CNE por dineros en campaña Petro: ¿qué dijo?

Laura Sarabia, ex jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro. Foto @infopresidencia/Twitter

Luego de asistir el martes 18 de julio de 2023 a la citación hecha por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que la requirió para que diera su versión acerca de los dineros que entraron a la campaña del hoy presidente de la República, Gustavo Petro, la ex jefa de Gabinete Laura Sarabia se pronunció y dejó en claro que estará dispuesta a atender cualquier llamado de las autoridades por este asunto.

Con la lectura de un comunicado, en el que se extendió por algo más de un minuto, Sarabia manifestó que está lista para dar las explicaciones que le pidan los organismos de control y de justicia, siempre y cuando —según su pronunciamiento— sean de actuaciones de su competencia y conocimiento. Y, acto seguido, desestimó que tuviera algo que ver en la gestión de recursos.

Luego de comparecer ante los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), la ex jefa de Gabinete Laura Sarabia leyó un comunicado de prensa en el que dijo que defenderá su buen nombre y responderá a los requerimientos de los entes de control. Video @BluRadioCO/Twitter

¿Qué dijo Laura Sarabia ante los magistrados del CNE?

“En esta oportunidad, ante los honorables magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), respondí los cuestionamientos que me hicieron y di claridad sobre mis funciones y actividad en la campaña del presidente Gustavo Petro Urrego”, indicó la exfuncionaria en su declaración, luego de reunirse con los togados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, y acompañada por sus abogados.

“Reiteré que mi rol en la campaña era la construcción de la agenda del entonces candidato presidencial y que no tenía relación alguna con la financiación”, agregó Sarabia, que con su pronunciamiento respondió a las versiones que han surgido tras conocerse los audios del saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti; en los que se mencionaba que a la campaña de Petro habrían ingresado 15.000 millones de pesos, provenientes de la costa Atlántica.

Y enfatizó que por instrucción del entonces candidato Gustavo Petro, “cualquier donación o ingreso de dinero o recurso de toda índole debería ser tramitado por el gerente de la campaña, bajo las condiciones de la misma”. Es decir, debía tener la autorización de Ricardo Roa, quien cumplió esta labor en la aspiración del candidato del Pacto Histórico.

“Mi presencia en este escenario no es otra que mostrar mi disposición y compromiso con las autoridades pertinentes. Seguiré luchando por defender mi inocencia y mi buen nombre”, finalizó en su intervención.

Sarabia, la mano derecha de Petro en sus primeros 10 meses de mandato, fue destituida el 2 de junio de 2023. La decisión la tomó el mandatario luego de las denuncias en su contra por el caso de su exniñera Marelbys Meza, que denunció haber sido sometida sin su autorización a la prueba del polígrafo, y habría sido víctima de interceptaciones ilegales.

Este fue el momento de la llegada de la ex jefa de Gabinete Laura Sarabia, a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), para rendir declaración por el escándalo de financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro.

Los polémicos audios de Benedetti

La comparecencia de Sarabia se registró luego de que en junio de 2023 la revista Semana revelara los audios en los que se escuchó a Benedetti hablar de los 15.000 millones de pesos que habrían sido gestionados por él para la campaña del hoy presidente. Y que, al parecer, tendrían dudosa procedencia.

“Entonces, por favor, por favor, no me vengas a decir que fue por ‘güeva’ (…) que yo estuve allá, por lo que sea (…), amarrar gente, nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, se escuchó en la conversación que reveló el citado medio.

En una entrevista posterior, el diplomático indicó que el hoy diputado del Atlántico e hijo del presidente, Nicolás Petro, había conseguido recursos para la campaña de su padre, pero que los aportantes, según sus palabras, “no eran emprendedores”.

“Yo tengo unos indicios por lo de Nicolás. Yo siempre he tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando. Cuando sale la denuncia contra él, yo empiezo como a armar el rompecabezas, viajo a Cartagena, la semana siguiente, y pregunto qué fue lo que pasó y me echaron unos cuentos”, le dijo a Semana.

Por su parte, Benedetti, quien ocupará el cargo de embajador hasta el 19 de julio de 2023, envió una misiva a los magistrados del Consejo Nacional Electoral en la que les informó que se acogerá al derecho a guardar silencio; en una jornada en la que estuvo activo en las redes sociales, pues subió fotos haciendo ejercicio.