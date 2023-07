La hinchada del Tottenham no quiere más a Davinson Sánchez: así fue la jugada por la que el equipo perdió ante West Ham

El colombiano Davinson Sánchez fue duramente criticado por la hinchada del Tottenham quienes esperan que se vaya pronto del club. CBS y @daosanchez26/Twitter.

El mercado de fichajes de verano está comenzando a llegar a uno de sus puntos más álgidos y más dinámicos en los que las negociaciones comienzan a hacerse con más rapidez, y los clubes como el Tottenham están buscando renovar sus filas antes del inicio de la temporada.

El defensor colombiano Davinson Sánchez es uno de los jugadores que lideran la lista de salidas del club, pero a falta de ofertas convincentes el zaguero está participando activamente de la pretemporada.

Los spurs recibieron al West Ham, vigente campeón de la UEFA Conference League, en un partido amistoso en Australia y Sánchez fue protagonista en el choque, pero no por las razones correctas. El oriundo de Caloto se vio involucrado la jugada que terminó en el gol de la victoria de los hammers y toda la responsabilidad cayó en sus hombros.

Error de Davinson Sánchez en pretemporada con Tottenham. CBS.

A la altura del minuto 77, el West Ham recuperó la pelota en mitad de campo y filtró un pase para él. Allí entró el error que denuncian los hinchas de los Spurs, ya que el colombiano se colgó en la jugada, no pudo interceptar la asistencia y dejó mal parados a los suyos y no pudieron evitar la caída de su arco.

En redes sociales no tardaron en “crucificar” al central, alegando que su nivel ya no es lo suficiente para estar en el club y que incluso prefieren que no vuelva a jugar en el equipo mientras que logran concretar su venta a otro equipo:

“¿Podemos por favor no poner a jugar a Davinson Sánchez mientras tratamos de venderlo? Absolutamente, nadie gana nada con darle minutos, excepto la oposición. Y antes de que alguien hable, estoy tratando de ayudar al muchacho. Es cruel jugar con él”. -@footballconfid1

“Nunca había visto a un jugador tan nervioso con o sin el balón. Davinson Sánchez es un completo riesgo” -@AdamOsmond5100

“Sé que es solo un amistoso (por eso no hay nada de qué preocuparse), pero en cualquier nivel, hay conceptos básicos de defensa que deberían ser una segunda naturaleza. Hay 2-3 aspectos muy preocupantes del juego de Sánchez en este breve clip que deberían ser enormes alarmas”. -@footballconfid1

Según varios medios ingleses el Tottenham estaría esperando una oferta mínima de 13 millones de libras esterlinas por el zaguero colombiano y teniendo en cuenta lo publicado por Football365, el Galatasaray habría logrado llegar a un acuerdo con el equipo incluyendo también en la transferencia al central Victor Nelsson.

Sánchez tiene contrato con el conjunto británico hasta mediados del 2024, por lo que en dado caso no encuentre una oferta atractiva en esta ventana de fichajes, podría esperarse hasta diciembre y allí nuevamente buscar su salida antes de quedar como agente libre.

Para Davinson es crucial poder acumular minutos de juego en cualquier equipo, con el objetivo de ser tenido en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo para la selección Colombia.

Este es el calendario restante de la pretemporada del Tottenham

Leicester City vs. Tottenham - 23 de julio - Rajamangala National Stadium - Tailandia

Tottenham vs. Lion City Sailors - 26 de julio - Estadio Nacional de Singapur

Tottenham vs. Shakhtar Donetsk - 06 de agosto - estadio Tottenham Hotspur - Inglaterra

Barcelona vs. Tottenham - 08 de agosto - Olímpic Lluís Companys - España

Durante estos encuentros el director técnico Ange Postecoglou tendrá el espacio suficiente para poder instaurar el equipo titular que iniciará la Premier League el próximo 13 de agosto ante Brentford.

Para esa fecha se espera que Davinson haya definido de una vez por todas su destino con los lilywhites ya sea intentándolo por una última vez u organizando sus maletas dentro de un nuevo club.