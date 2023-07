Jessica Cediel reveló qué la enamora de un hombre: “Dios tiene a esa persona por ahí en algún lugar”

Jessica Cediel. Foto: Instagram @jessicacedielnet

Varias son las veces en las que Jessica Cediel se ha puesto reflexiva en las redes sociales respecto de diferentes temas, entre ellos el sentimental. De hecho, sobre este último punto habló recientemente en su cuenta de Instagram para decir que ha recibido muchos mensajes de mujeres que se sienten identificadas con su forma de sentir y de pensar.

“A veces la gente piensa que son las cosas materiales, el físico, la plata, la posición, pero no; uno de mujer quiere atención, respeto, tiempo, amor, compresión, eso es lo que lo enamora a uno, las cosas materiales son un extra que no es necesario... al final como ser humano lo que queremos es eso, alguien que nos de paz”.

La presentadora quiso sacar a relucir este tema, en vista de que le preguntan insistentemente por las razones de su soltería, pues la también empresaria lleva algunos años sin pareja pese a que se le ha relacionado románticamente con algunas como el productor Ovy On The Drums. Sin embargo, todo pareció quedar en el terreno de los rumores.

“Con tanta controversia y con tanta pregunta de por qué estoy sola, por eso estoy sola... creo que me han dado tan duro en el corazón que digo: Wow, primero tenía que sanarme y ya después de sanarme estar lista para recibir a la persona que Dios vaya a poner a mi vida”, agregó.

Jessica Cediel publica videos bailando, entre otros contenidos en sus redes sociales

Aseguró, además, que pasó por una época en la que no quería saber de los hombres ni en pintura, pero apenas tuvo conciencia de ello comenzó a tomar cartas en el asunto para arreglar su problema. En este proceso, su fe en Dios fue fundamental. “Recurrí a Dios... para organizarlo, porque lo pueden dejar a uno con muchas heridas emocionales... volver a creer en el amor cuesta”.

Sin embargo, aunque a veces se crea que no hay nadie en el mundo para uno, hay que confiar en que sí, aseguró. “Dios tiene a esa persona por ahí en algún lugar del mundo esperando para cuando tú estés listo o lista... ojo, no para que te haga feliz, porque somos felices nosotros solitos como individuos, pero sí esa persona que te va acompañar en todas las aventuras de pareja de aquí hasta que sean viejitos. Cuando uno entiende eso dice: Ok, ya entiendo por qué con este no se dio... y ya uno confía...”

La respuesta de Jessica Cediel a usuario que le dijo que se quedó en los 15 y no vive su edad real

El martes 11 de julio, Jessica Cediel publicó en su cuenta de Instagram un video bailando la canción ZHA, que recientemente Greeicy sacó al mercado en conjunto con Danny Ocean.

“Hice este video porque me gusta bailar. Antes de que se adelanten tienen dos opciones: 1. Les va a gustar 2. No les va a gustar. ¡Igual yo seguiré bailando hasta viejita! ¡Hasta que Dios me de vida! ¡Hasta que el cuerpo me lo permita! Muy sexy tu canción compañera Greeicy... ¡Recuerden que las redes son pa’ entretener! No se tomen esto tan serio ome”, escribió la presentadora en la leyenda de su post.

Sin embargo, como ella seguramente ya se lo esperaba, no faltaron los críticos y uno de tantos le dejó el siguiente comentario: “Ella se quedó en los 15, pero eso está bien porque cada cual vive su vida como le guste. A mí me gustaría verla trascender, que viva su edad, igual los 40 bien puestos también se ven sexys de otra manera más madura, pero hay mujeres muy bellas y son coherentes con su edad”.

El pasado 4 de abril, Jessica Cediel alcanzó sus 41 ‘primaveras’. En cuanto al contenido que acostumbra a publicar en sus redes sociales, más allá de lo relacionado con sus proyectos laborales, la bogotana es muy amiga de publicar videos bailando. No es la primera vez que recibe críticas por ello, así como tampoco es la primera vez que responde a sus detractores.