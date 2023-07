Día de la Virgen del Carmen en Santander: 3 de los cinco quemados por pólvora se encuentran con pronóstico reservado

Quemados por pólvora en Colombia (Colprensa - Álvaro Tavera)

Tres de las cinco personas gravemente heridas en una explosión de pólvora en un camión durante la celebración del Día de la Virgen del Carmen en Floridablanca, Santander, se encuentran en estado crítico, según informaron los médicos del Hospital Internacional de Colombia.

Entre los heridos se encuentra un niño de 12 años con quemaduras en el 35% de su cuerpo, una mujer de 46 años con quemaduras en el 56% del cuerpo y otra mujer de 49 años con quemaduras en el 55% del cuerpo.

Los médicos están aplicando un proceso de resucitación de 48 horas a las tres personas en estado crítico, utilizando la tecnología más avanzada disponible en el pabellón de quemados del hospital ubicado en Piedecuesta.

El director del pabellón de quemados, el doctor Carlos Ramírez, explicó que están luchando por mantener con vida a los pacientes en estado crítico y que están utilizando todas las facilidades y tecnología disponibles para brindarles el mejor tratamiento posible. Debido a que tienen más del 50% de su cuerpo con quemaduras, todas las partes corporales de los pacientes están comprometidas, incluyendo la cara, el cuello, los miembros superiores, el tronco y los miembros inferiores.

El resto de las personas heridas incluye a un hombre de 68 años con quemaduras en el 10% de su cara y abdomen, y a un hombre de 67 años con quemaduras en el 15% de su cuerpo, ambos en estado crítico.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias de la explosión de pólvora y recordaron la importancia de seguir las medidas de seguridad durante la manipulación y uso de estos elementos para evitar tragedias como esta.

La comunidad y las autoridades locales expresaron su solidaridad con las víctimas y sus familias, y se espera que reciban todo el apoyo necesario durante su proceso de recuperación.

Barras de Millonarios y Santa Fe estaban utilizando pólvora en el estadio

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá dio a conocer el castigo para las barras de Millonarios e Independiente Santa Fe, que ingresaron pólvora a los partidos en los que su equipo ofició como local entre el 24 y 25 de junio.

El Distrito se reunió con representantes de ambas hinchadas con el fin de analizar las diferentes propuestas que presentaron, que deberán realizar algunas campañas de concientización sobre el uso indebido de la pólvora, además de pagar algunas fechas sin ingresar trapos alusivos a sus respectivos equipos.

A continuación los compromisos que las barras de Independiente Santa Fe y Millonarios tendrán que cumplir:

1. Para todas las organizaciones futboleras de Millonarios (Blue Rain, Comandos Azules y barras tradicionales de oriental y occidental, excepto el sector de oriental sur), el no ingreso de trapos y/o banderas durante tres fechas, en las cuales deberán colocar pancarta de 20x1 metro con mensaje alusivo al no ingreso y no uso de la pólvora.

2. De igual manera, deberán plasmar en redes sociales campañas con mensajes relacionados con la invitación a no utilizar pólvora dentro del estadio, de esta acción deberán enviar informe con los pantallazos respectivos.

3. Por otra parte, deberán, en un plazo no superior a dos meses, ejecutar una campaña pedagógica conjunta liderada por las barras tradicionales en el hospital Simón Bolívar, conforme con la propuesta presentada y que deberá construirse y organizarse de manera más clara, de acuerdo con las coordinaciones que se lleven a cabo con el hospital.

4. Para la Comunidad Santafereña, deberán entregar dos pendones con información relacionada con los elementos que no se pueden ingresar al estadio, los cuales serán ubicados en los filtros de oriental.

5. Adicionalmente, se restringirá una fecha sin ingreso de trapos y deberán plasmar en redes sociales campañas con mensajes invitando a no usar pólvora dentro del estadio, de esta acción deberán enviar informe con los pantallazos respectivos.

6. Para el parche de La Colorada de LGARS tendrá restricción de tres fechas de ingreso de la bandera y/o trapos del parche y deberá en su lugar ingresar durante esas mismas fechas un trapo de 10 x 1 mt con mensaje alusivo a la prevención y a la no utilización de pólvora al estadio. De igual manera deberán plasmar en redes sociales campañas con mensajes relacionados con la invitación a no emplear pólvora dentro del estadio, de esta acción deberán enviar informe con los pantallazos respectivos.