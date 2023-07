Controvertidas declaraciones de Petro en Bruselas: “No sabría decirles si es preferible apoyar a EE. UU. o Rusia”

Para Petro, "indudablemente existe una invasión imperial o imperialista sobre Ucrania”. Foto: Presidencia de la República

Durante la clausura de la ‘Cumbre de los pueblos’ realizada en Bruselas (Bélgica) dentro de la Celac, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la crisis climática, el riesgo que corre la humanidad si no se consolidan alianzas entre naciones para enfrentar esa problemática y la “construcción incipiente de la integración” de América Latina.

Otro tema mencionado por el mandatario colombiano fue la invasión de Rusia a Ucrania y el papel de Estados Unidos en medio del conflicto. Sobre esto, volvió a titubear sobre su posición; incluso responsabilizó al país norteamericano de la prolongación de aquella confrontación.

Para llegar a esa conclusión, Petro indicó que el principal tema de atención en Europa es “la guerra de Ucrania” y la construcción de un bloque con Latinoamérica para respaldar al Gobierno de Volodímir Zelenski. Sobre esto, aseveró que esa era prioridad para la Unión Europea, asociación sobre la que hay “una derechización en su interior que no es artificial, y creo que tiene que ver con la derechización de sus sociedades”.

“Los miedos generan las extremas derechas, es el miedo lo que construye –y en eso Colombia ha tenido experiencia–, el fasciscmo y el nazismo”, sostuvo Petro desde Bruselas.

Posterior a ello, sentenció que no es posible inclinarse hacia Rusia o Estados Unidos sobre la invasión y el papel de la Otan, pues según él, juegan el mismo papel en ese conflicto y que ante ese escenario América Latina no tiene alternativas sociales, pero sí de defensa.

“En realidad yo no sabría decirles si es preferible apoyar a Estados Unidos o Rusia, me parece que es lo mismo. Me parece que en el juego de la política mundial realmente no tenemos alternativas sociales; quizá tenemos alternativas militares, de coyuntura política, alianzas coyunturales. Pero el actual régimen económico mundial sale del mismo capital que ha encontrado un límite”, expuso el presidente. En esa dirección volvió a cuestionar (ya lo había hecho el lunes 17) al capitalismo.

El presidente de la República advirtió sobre la crisis climática y la responsabilidad que, según él, tiene el sistema económico actual. Presidencia.

Tema aparte, el jefe de Estado lazó una nueva crítica al sistema económico actual y su relación con la crisis climática; incluso, a ese fenómeno lo denominó como “el Frankenstein del capital”. Habló de la transición energética y las alternativas renovables que, bajo su concepto, son “más democráticas ´porque se puede producir energías limpias desde una casa”.

Bogotá, sede de la quinta cumbre de la Celac

También durante el martes 18, Petro asumió la presidencia del encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 2025. De paso, anunció que Bogotá será la sede de este mecanismo de integración y la Unión Europea.

Si bien no sentó posición sobre el papel de Rusia sobre Ucrania, dijo que los ejes de la tarea que liderará Colombia en esta cumbre serán la paz en la región y la condena a todas las invasiones de países. También enfatizó en que se abordará el “Plan Marshall climático”, el tratamiento preventivo de la migración y el comercio de bienes que no contribuyen con la deforestación.

De hecho, en la segunda plenaria de la tercera cumbre Celac-Unión Europea se refirió a la invasión a Ucrania y otros países.

“Indudablemente, existe una invasión imperial o imperialista sobre Ucrania, pero ¿cómo se llama a la que hubo en Irak, o en Libia, o en Siria? ¿Por qué esta tiene esta reacción y las anteriores de este siglo no? ¿No sería mejor trabajar un concepto general que impida que nadie puede invadir otro país?” Cuestionó Petro.

También lanzó un reparo a los países de la Unión Europea, que según él, tienen una huella de carbono tres veces más alta que la de América Latina.