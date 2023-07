Angélica Lozano reveló lo que piensa de la alcaldía de Claudia López

Angélica Lozano aplaude los resultados de la administración de su esposa hasta 2024. Colprensa y redes sociales.

Angélica Lisbeth Lozano Correa es una abogada, activista cívica y política colombiana. Se desempeñó como alcaldesa de la localidad de Chapinero y concejal de Bogotá, pero en la actualidad es senadora por el Partido Alianza Verde.

La senadora Lozano se perfila a la presidencia del Senado, sin embargo, en el interior de su partido político aún existe una disputa y no está claro quién será el candidato único.

En una entrevista para el diario El Tiempo, la senadora abordó el tema del metro de Bogotá, de su voto para Gustavo Petro y también respondió preguntas sobre la gestión de su esposa, Claudia López, como alcaldesa de Bogotá.

Lozano destacó que a pesar de su conflicto de interés, valora la capacidad de la alcaldesa para enfrentar los desafíos históricos de la pandemia, así como la complejidad del paro nacional y el estallido social, logrando desbloquear situaciones tanto con el gobierno de Duque como con el Gobierno de Petro mediante decisión y trabajo.

“Fue capaz de afrontar el lío histórico de la pandemia. Le tocó además la complejidad del paro nacional y del estallido social, que lograron destrabar, con decisión y trabajo, con el gobierno Duque y ahora con el Gobierno Petro”.

Congresista Lozano destaca los impactos positivos de la gestión de su esposa en la alcaldía de Bogotá y dice que se siente orgullosa. Foto: Twitter Claudia López

En lo que se refiere al proyecto de construcción del metro de Bogotá, Lozano mencionó que López continúa con el avance de lo que fue contratado por el anterior alcalde, Enrique Peñalosa, y actualmente la construcción alcanza casi el 20% de avance.

De igual manera, la senadora destacó que la línea uno del metro está en progreso y que el 17 de julio 2023 se estarán firmando en Bruselas los créditos para la segunda línea del metro, línea que será subterránea y se extenderá hasta Suba y Engativá.

La congresista señaló que el proceso de licitación está en curso y que en marzo del próximo año, el nuevo alcalde de Bogotá adjudicará la construcción de la segunda línea.

En cuanto a posibles cambios en el diseño del metro por parte del próximo alcalde, Lozano afirmó que confía en que Bogotá ya rompió la maldición de detener los proyectos de administraciones anteriores y no llevar a cabo nada después.

Aseguró que las elecciones de octubre serán sabias y que la ciudad no elegirá a alguien que proponga detener y no hacer: “Bogotá rompió esa maldición de parar lo que hizo el anterior y no hacer nada después. Las elecciones de octubre serán sabias”.

Congresista Lozano considera que el metro de Bogotá va por buen camino, en parte por la gestión que hizo López. Twitter (@ClaudiaLopez)

Expresó su orgullo por el trabajo de Claudia López, que, a pesar de la pandemia, no descuidó este proyecto y lo llevó adelante en colaboración con el presidente Iván Duque, ya que los asuntos de Estado deben tratarse como tal:

“Eso me llena de orgullo porque es trabajo de Claudia, quien como hormiguita, en plena pandemia, no lo descuidó y lo sacó adelante con el presidente Duque, porque los asuntos de Estado son de Estado”.

Finalmente, adelantó que después de dejar el cargo en enero del próximo año, la alcaldesa se dedicará a estudiar, mientras que a Angélica Lozano le quedan tres años más en el Congreso.

¿Angélica Lozano se arrepiente de votar por Gustavo Petro?

En la misma entrevista, la senadora de la Alianza Verde fue interrogada acerca de si se arrepentía de haber votado por el actual presidente en las elecciones de 2022, ante esta pregunta, la congresista respondió: “No tengo ningún arrepentimiento. Hago política con el objetivo de transformar la sociedad. La alternancia en el poder era una necesidad urgente. Un país normal experimenta gobiernos de izquierda, derecha o centro. Es un ciclo que se renueva”.

Además, la senadora expresó que Colombia experimenta un proceso que “debimos haber vivido hace mucho tiempo, y ahora nos corresponde a todos aportar nuestro granito de arena para sacar adelante al país”.