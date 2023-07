Video de Jhonny Rivera con la gorda Fabiola crea polémica en redes

Un video en las redes sociales de Jhonny Rivera y ‘la Gorda’ Fabiola ha generado risas entre los seguidores del cantante y la comediante, luego de que ambos, en medio de chistes, coquetearan ante la ausencia de Nelson Polanía, humorista reconocido como ‘Polilla’ y esposo de Fabiola Posada, nombre de pila de ‘la Gorda’.

“Ahora sí perdió ‘Polilla”, se lee en el mensaje con el que el cantante de música popular acompañó el gracioso video. En el clip se ve cómo él lanza comentarios respecto a la belleza de la también actriz. La comediante, además, hace bromas de doble sentido al referirse a un video subido por el músico en el que él deja ver a un pequeño pájaro que rondaba por su finca. En aquel momento, el músico acompañó el video con el mensaje: ‘¿Conocen a otro pájaro que se deje dar besos?’.

Rivera le dice a Fabiola que su pájaro es vigoroso y fuerte a pesar de los años. Haciendo referencia a las cirugías a las que se ha sometido, Fabiola asegura que está como nueva, ‘de segunda’, pero nueva. Rivera le dice, de vuelta: “Estás peor que nueva”.

La gorda Fabiola ha sido abierta al hablar de las intervenciones estéticas a las que se ha sometido. En abril de este año anunció que se operaría, particularmente, su cara. Su intención era hacerse un estiramiento de piel.

“Sé que tienen mucha curiosidad de ver cómo quedé después de mi cirugía reconstructiva. Ya los doctores hicieron lo suyo: un lifting, peeling facial, una reconstrucción de cuello y ahora todo lo que sigue me corresponde a mí. El postoperatorio es bien importante y exige moderada actividad física para evitar los trombos, y lógicamente las fajas de presión para que la piel vuelva adherirse y a moldearse (...) El post operatorio es tan importante como la cirugía misma. Afortunadamente, vamos de la mano de un equipo interdisciplinario único”, comentó al hablar de sus tratamientos.

Esta cirugía, según contó en una entrevista con Bésame, dijo que aquella operación le había costado 30 millones de pesos.

Tal y como ella lo ha explicado en otras ocasiones, la pérdida de peso hizo que varias partes de su piel tuvieran un aspecto de ‘sobrante’ en su cuerpo. En una charla en el programa Día a día, la humorista manifestó que, “yo soy una mujer de 60 años, pero no hay nada de malo. Yo no niego mi edad, pues solo un número. No hay nada de malo en querer tener una cara más amable (...) miren, Colombia, este cuellito de morrocoyo. Es como una camiseta que exprime, estira y se le vació”.

En una charla con la revista Vea, Fabiola Posada añadió que la intervención quirúrgica representaba un enorme riesgo para la salud de ella debido a que “tenía dos comorbilidades delicadas, como que mi corazón solo funciona al 40 % y que tenía un problema de desnutrición, porque me descompenso a cada rato por no querer comer. Les dije que si se le medían a eso y me dijeron que podían buscar el momento indicado y hacerlo”.

26 días después de realizarse la cirugía estética, ‘La Gorda Fabiola’ reveló algunos de los enormes cambios que ha tenido y en una publicación en sus redes sociales manifestó que estaba feliz con los resultados. “Día 26: aún sigo a la espera de seguir desinflamando hacia mis pómulos e incluso la papada, pero acepto que cada día qué pasa y me miro al espejo me veo y me siento #digvina”.

En la publicación que realizó en su cuenta de Instagram, Fabiola Posada expuso un antes y un después de la operación. “Hola mis amores, hoy es el día 26 después de mi cirugía y quiero mostrarles el antes y el después. Cada vez que yo veo esto es imposible no comparar y sentirse demasiado, demasiado bien”.