Rigoberto Urán reconoce que no está en su mejor momento: “Consigan un policía que me pueda empujar”

El corredor colombiano se encuentra en competencia en el Tour de Francia. Foto: @gorigogooficial

Rigoberto Urán es uno de los ciclistas colombianos que sigue en competencia en el Tour de Francia y aunque los resultados no han sido los esperados, el corredor colombiano se prepara para disputar la última semana en donde buscará realizar una buena presentación en la contrarreloj individual y un posible triunfo de etapa en la alta montaña.

El pedalista del EF Education EasyPost llegó al Tour de Francia con un objetivo completamente diferente debido a que se esperaba que el paisa fuera la mano derecha de Richard Carapaz en la clasificación general; sin embargo, una caída en la primera jornada cambió por completo los planes del equipo norteamericano debido a que el ecuatoriano se tuvo que retirar tras la primera jornada.

Esto obligó a que los pedalistas del EF Education EasyPost cambiaran sus planes y objetivos en el Tour de Francia, dejando de lado la clasificación general y buscando figurar en las diferentes etapas. No obstante el equipo en la etapa 1 sufrió otras dos bajas, las de James Shaw y Esteban Chaves, quienes no pudieron terminar la competencia tras una caída.

El corredor colombiano buscará una victoria de etapa. Foto: EF Education-EasyPost (Twitter)

La situación para el equipo de Rigoberto Urán no es la mejor, pero los corredores que se mantienen en carrera esperan poder culminar la competencia de la mejor manera posible. Fue precisamente tras la última jornada que el pedalista paisa analizó lo que sucedió y aunque es consciente de que los resultados no han sido los esperados, seguirán buscando un triunfo en alguna de las jornadas restantes.

“Estamos sufriendo un poco, llevó varios días complicados de salud. En los momentos complicados hay que aprender a sufrir, hay se ven los buenos corredores”, manifestó el ciclista colombiano.

Además, con un humor que ya es característico en él, manifestó que por ahora, “la esperanza es que viene día de descanso y la contrarreloj. El ritmo ha sido complicado, pero queremos seguir aquí. Como les digo siempre empiecen a rezar o de pronto consigan un policía por ahí que me pueda empujar”.

El de Urrao es uno de los colombianos que se encuentra en el Tour de Francia. Foto: EF Education-EasyPost (Twitter)

“Se cayó adelante el ‘carechimba’ este”

Durante el desarrollo de la etapa 15 que se disputó entre Less gets les Portes du Soleil y Sint Gervais Mont Blan y contó con cinco premios de montaña (uno de tercera, uno de segunda y tres de primera categoría) el ciclista colombiano hizo parte de una fuga que se mostró muy fuerte y alcanzó a ampliar una ventaja de más de cinco minutos con el lote principal.

Rigoberto Urán estaba entre los corredores que se encontraban en la parte de adelante de la competencia, pero la caída de Chris Hamilton lo llevó a tropezarse. En un video publicado en la cuenta de Go Rigo Go y Just Cycling Channel el colombiano, recién se bajó de la bicicleta, se refirió a lo sucedido.

“Se me cayó adelante el carechimba este, no sé quién era. Iba detrás de él y no había forma de esquivarlo. Menos mal no había un volado ahí porque si no quedábamos vueltos mierda”, afirmó Rigo.

Rigoberto Urán estaba entre los corredores que se encontraban en la parte de adelante de la competencia, pero la caída de Chris Hamilton lo llevó a tropezarse. Video: @gorigogooficial / @justcyclingchannel

Posteriormente el colombiano dio un parte de tranquilidad y manifestó que lo que sufrió fue, “un golpecito ahí, pero no creo que sea grave, pero estando en carrera no te das cuenta de nada, un dolor ahí en la cadera, lo que se llama cadera porque yo no tengo”.

Pese a que la caída no pasó a mayores y el corredor de Urrao salió prácticamente ileso de esta situación, sí se mostró decepcionado por el esfuerzo que venían realizando en la fuga. “Reconforta, pero también da mucha putería caerse. Ya que te metes en la fuga, haces el esfuerzo, vas bien en una fuga ganadora y se te caen adelante huevón ¡jueputa!. Pero bueno, afortunadamente no pasó nada”.