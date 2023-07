Mábel Lara le dijo “no” al Pacto Histórico y a la Alcaldía de Cali: “Sería una especie de usurpadora”

Declino la propuesta del Pacto / @mabellaranews

La periodista y activista Mábel Lara declinó, nuevamente, el ofrecimiento que miembros y partidarios del Pacto Histórico estuvieron haciéndole los últimos meses para que represente al partido de Gobierno en las elecciones a la Alcaldía de Cali o la Gobernación del Valle, en octubre próximo (2023).

Voces como la del exsenador Gustavo Bolívar y el representante a la Cámara por el Pacto Alejandro Ocampo buscaron perfilarla para el cargo, sumándose a los rumores de una incipiente candidatura. Sin embargo, la periodista liberal dejó en claro que no pertenece ni ha pertenecido nunca al Pacto Histórico y que, por ende, aparecer en el tarjetón bajo las alas del partido solo entorpecería su proceso democrático:

“No iré a ningún ejercicio electoral a la alcaldía de Cali. Agradezco la generosidad de empresarios y líderes locales que me propusieron lanzarme. Al poderoso movimiento social del Pacto Histórico que ha sido inmensamente generoso, pero como hablé con algunos de sus líderes: no he pertenecido nunca al Pacto y sería una especie de usurpadora de sus procesos democráticos. Desde una posición, como la que he mantenido siempre, profundamente liberal y llamando a los consensos, creo que puedo aportar más desde afuera a este momento tan difícil de nuestra ciudad”, se lee en su último pronunciamiento, realizado a través de Twitter.

El fin de los rumores

El exsenador y guionista Gustavo Bolívar fue el último en proponerla para el cargo, a través de un post en Twitter, en el que también mencionaba a la actriz Margarita Rosa de Francisco como una opción para el cambio, en las próximas elecciones regionales, que se celebrarán el 29 de octubre.

“Voy a decir algo TERRIBLE: Margarita Rosa de Francisco a la Alcaldía de Cali. Mabel Lara a la gobernación Del Valle. O viceversa. TERRIBLE para quienes han saqueado a esa ciudad y a ese departamento durante décadas. RT si apoyan”, expresó el excongresista en la red social.

Haciendo caso omiso a las declaraciones de Lara en las que se mostraba en desacuerdo con la idea, como en su entrevista con el diario El País, al que le habría dicho que, al no ser del Pacto, la idea de Bolívar resultaba “terrible”.

“Yo sería una usurpadora si aceptara ser candidata del Pacto, porque nunca he pertenecido a ese movimiento”, explicó la periodista para el medio citado.

Además, señaló que tanto Cali como su departamento requieren de ideas que en efecto permiten solucionar los problemas que los aquejan. “Cali y el Valle merecen propuestas centradas que aglutinen y que nos ayuden a salir de la situación en la que estamos”, afirmó la presentadora con respecto a la propuesta de Bolívar.

El nombre de la periodista estaba en mente del excongresista, sino también del representante a la Cámara por el Pacto Histórico del Valle del Cauca, Alejandro Ocampo, quien había confirmado a El País que desde el partido del Gobierno estaban analizando la idea de la candidatura de Mabel Lara.

“Ella representa el orgullo vallecaucano y de la región del suroccidente, es una mujer que a punta de esfuerzos se ha abierto camino. Ella representa una visión de país diferente, de lucha, esfuerzo, entrega, transparencia y con una propuesta de paz para el país”, señaló el representante a la Cámara para el medio.

La relevancia de Lara para una posible candidatura recae, además, en ser la primera mujer afro en ocupar el cargo. Sin embargo, ya lleva meses declinando la propuesta.

En mayo, dio a conocer su decisión de mantenerse alejada de la política. “Muy generosos los que creen que puedo sumar al liderazgo de mi ciudad; sin embargo, es el momento de aclarar que NO PERTENEZCO a ningún movimiento o partido político, ni estoy en ninguna campaña”, y, a la fecha, parece mantenerse.