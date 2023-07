“Nada que pega”: esta fue la respuesta de Jhonny Rivera a crítica en redes sobre su nuevo lanzamiento

Jhonny Rivera. Instagram @jhonnyrivera

El 16 de junio Jhonny Rivera sacó al mercado su canción Te amo en silencio, cuyo videoclip ya va por más de tres millones de reproducciones en YouTube. Y en una época protagonizada por las redes sociales, el cantante de música popular hizo trend a su nuevo tema, es decir, que le sacó una breve coreografía para que fuera bailada por sus fanáticos. De esta forma, muchas canciones logran tomar mayor fuerza y viralizarse.

El también intérprete de He decidido volver ha publicado varios videos bailando su canción, tanto en su casa como en medios de comunicación, como parte de sus giras promocionales. Sin embargo, aunque muchos son los fanáticos que lo apoyan en cada una de sus ocurrencias, también está la contraparte, aquellos que lo critican.

Fue así que un usuario le hizo llegar el siguiente mensaje a sus redes sociales: “jajaja este man con ganas de poner de moda su baile y nada que pega... vamos que algún día lo logrará”. Ante estas palabras, Rivera dio cuenta que no suele contestar este tipo de mensajes, pero quiso dar una respuesta esta vez.

“Yo sí siento que voy bien y gracias por darme el: vamos que algún día lo lograrás. Gracias, eso es lo que hay que hacer, seguir, no voy mal porque yo no me puedo quejar, sería muy desagradecido de mi parte decir que voy mal cuando más de tres mil personas lo han hecho y, sobre todo, que la gente lo canta en los conciertos, voy muy bien”.

Posteriormente, quiso darle una lección a su detractor diciéndole que únicamente se quede con la segunda parte de su mensaje, que es más positiva.

“Pero no está bien que usted se burle porque a otro le va mal: jaja este man con ganas de poner de moda su baile. No hombre, no se burle de que a otro le vaya mal porque otro se puede burlar de sus proyectos. Quédese con la segunda parte: Vamos que algún día lo lograrás, eso es lo que hay que hacer con sus amigos y con las demás personas en nuestro entorno para que también se devuelva esa energía positiva hacia usted”.

No sobra mencionar que Jhonny Rivera va por sus 20 años de trayectoria artística y a lo largo de estas dos décadas se ha mantenido como uno de los cantantes populares de mayor éxito en el país, y también uno de los más queridos por el público.

Jhonny Rivera impactado por cómo lo recibieron para un show: el barrio entero colapsó

Como se mencionó, el artista pereirano no pierde vigencia y, además, en varias ocasiones ha quedado demostrado el gran cariño que siente el público por él. En este último sentido, por las recientes semanas el intérprete de Te amo en silencio quedó impresionado por la manera en cómo lo recibieron en un barrio de Popayán para una presentación musical. De hecho, comentó desde sus Historias de Instagram:

“Mi gente, acabo de vivir algo maravilloso en Popayán, de verdad, estoy sin palabras. Estuve en una actividad con una estación radial que consistía en ir a visitar una familia a una casa y el barrio entero colapsó”.

Enseguida, el cantante popular mostró que al llegar al mencionado barrio un tumulto lo estaba esperando, mientras ingresaba en su vehículo se le escuchó decir cosas como: “Miren cómo está esto, qué locura...”, “qué espectáculo”. De hecho, al artista se le dificultó salir del carro y caminar rumbo a la tarima, puesto que las personas querían acercarse a él, lo que le impedía caminar con fluidez. Una vez llegó hasta el escenario, Rivera comenzó a cantar acompañado por el coro de las personas que se escuchaba con gran fuerza. Hasta las personas se asomaron a sus balcones para poder ver al cantante.