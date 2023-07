Egan Bernal quiso abandonar el Tour de Francia tras su caída, pero reveló qué lo llevó a mantenerse en carrera

El corredor colombiano sufrió una caída en la etapa 15 del Tour de Francia. Foto: @INEOSGrenadiers

Egan Bernal está dejando una enorme lección en el Tour de Francia. El corredor colombiano volvió a competir en la carrera francesa tras recuperarse del grave accidente que sufrió en enero de 2022 y que por poco le cuesta la vida. A falta de una semana el pedalista zipaquireño está cerca de terminar una competencia de tres semanas, objetivo que no lograba desde la Vuelta a España de 2021.

Aunque los resultados no han sido los más destacados para Bernal en la clasificación general, está cumpliendo a cabalidad con su labor de gregario del español Carlos Rodríguez, tercero en la clasificación general. Los resultados obtenidos por el colombiano hasta el momento han sido muy importantes y tienen un enorme impacto en su carrera profesional.

En la etapa 15 del Tour de Francia el corredor colombiano sufrió una fuerte caída debido a que un espectador de la carrera sacó un celular para tomar una fotografía y empujó al pedalista del Jumbo Visma, esto generó que muchos corredores se fueran al suelo y entre ellos estuvo Egan Bernal, que pese a los golpes se volvió a montar en la bicicleta y terminó la jornada.

Aunque afortunadamente las heridas no fueron de consideración. De acuerdo con el Ineos Grenadiers hubo, “un gran choque en el grupo donde iba Egan, que fue uno de los corredores afectados. Felizmente, se levantó rápidamente y regresó al pelotón. Si eres espectador de este increíble evento, dales espacio a los ciclistas para que corran”.

Egan Bernal es uno de los pedalistas colombianos que se mantiene en carrera. REUTERS/Benoit Tessier

Egan Bernal se refirió a esta situación y confesó que pese a que los médicos le indicaron que se levantara, él quería quedarse en el suelo debido al dolor que sentía. No obstante, el ciclista de 26 años tomó la decisión de seguir adelante en la carrera.

“La caída fue sorpresiva. Me quedó doliendo la rodilla e hice el esfuerzo de terminar, pero no fue nada grave. Los médicos me decían que me parara y yo quería quedarme ahí con mi sufrimiento”, afirmó Egan Bernal tras culminar la etapa.

Luego de la jornada de descanso en el Tour de Francia llegará la contrarreloj individual y por ahora el mismo Bernal confirmó que no la realizará a tope porque en los próximos días la alta montaña nuevamente será la gran protagonista de la Grande Boucle y su objetivo por el momento es ayudar a su equipo y al corredor Carlos Rodríguez.

“Viene la crono para tomarla tranquila, no creo que la haga a tope, y después una etapa de montaña muy difícil. Solo estoy para ayudar a mis compañeros, estoy para el resto. Estamos bien”, destacó el corredor colombiano. Egan Bernal tras la etapa 15 se ubicó en el puesto 32 de la clasificación general a 1 hora y 36 minutos de diferencia con Jonas Vingegaard, actual portador del maillot amarillo de líder de la clasificación general.

Egan Bernal se cayó en la etapa 15 del tour de Francia. REUTERS/Benoit Tessier

No todo ha sido color de rosa en el Ineos Grenadiers debido a que en la previa de la etapa 15 el pedalista colombiano Daniel Felipe Martínez no tomó salida en la carrera, por una caída sufrida durante la jornada anterior. El equipo confirmó que se detectaron algunos síntomas de conmoción cerebral y por eso decidieron que lo mejor era que abandonara la competencia.

“Lamentablemente, Daniel Felipe Martínez no tomará la salida de la etapa 15 tras una caída que sufrió en la etapa de ayer. Después de una evaluación médica adicional por parte de nuestro médico del equipo después de la etapa, se detectaron síntomas de conmoción cerebral”, confirmó el equipo británico en las redes sociales.

Esta fue la segunda baja para Colombia en el Tour de Francia luego de que Esteban Chaves desistiera de su participación en la carrera francesa luego de sufrir una dura caída en la etapa 14.