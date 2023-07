Edwin Cardona es oficializado en América de Cali: “Vine a disfrutar y quería ser feliz”

El jugador de 30 años ve como una oportunidad volver al fútbol colombiano. Captura Win Sports

América de Cali rompió el mercado de pases del fútbol colombiano con la contratación del jugador Edwin Cardona, que llegó procedente de Argentina, en donde vistió los colores de Boca Juniors y Racing de Avellenada, en este último no tuvo su mejor versión.

Si bien días atrás se conocieron imágenes del futbolista con la casaca del los Diablos Rojos, el fichaje tardó unos días en hacerse oficial por temas de documentación entre ambos equipos.

A través de sus redes sociales, los Escarlatas confirmaron la llegada del ex Atlético Nacional: “¡𝙔𝘼 𝙀𝙎 𝙊𝙁𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇! El talentoso volante Edwin Cardona es nuevo refuerzo Escarlata. ¡Bienvenido a la Pasión de un Pueblo, crack!”.

El volante de 30 años vestirá su cuarta camiseta en Colombia. @AmericadeCali/Twitter

En sus primeras declaraciones como jugador de América de Cali, Edwin Cardona mandó un mensaje contundente a sus críticos y dejó claro, durante una entrevista con el programa Saque Largo de Win Sports, que su deseo es dar lo mejor en la cancha.

“Quería volver a disfrutar del fútbol, estoy feliz acá, no lo veo como revancha, lo veo como una linda oportunidad”.

En cuanto a los comentarios negativos que ha recibido, dijo: “Me duele un poco porque hay gente que habla sin verlo a uno y sin saber qué pasa detrás del jugador (…) entre el jugador hay una persona, el tema me lo guardo porque es personal, ojalá Dios quiera lo que me pasó a mí, no le pase a ninguna persona de los que me criticó al llegar, en el medio lo digo porque a veces le faltan a uno al respeto porque no saben como se siente uno por dentro al escuchar los comentarios y las palabras que dicen”.

Del mismo modo, el futbolista de 30 años manifestó que no será una constante su intervención en los medios de comunicación porque quiere demostrar todo su talento en el campo de juego, además de proteger a su familia.

“Yo solamente voy hablar en el campo de juego puede ser mi última entrevista así porque quiero solamente demostrar voy a ser corto de palabras porque solamente quiero disfrutar”.

Así mismo, el ex Rayados de Monterrey tuvo palabras de agradecimiento para la hinchada americana que está ilusionada con su fichaje. “Para todo jugador es motivante jugar con su hinchada, fue espectacular ver toda esa gente, ojalá pueda darles muchas alegrías”.

Edwin Cardona no disputa un partido oficial desde el 15 de mayo, en la derrota de Racing 3-0 en condición de visitante ante Platense, en el que actuó 17 minutos con una calificación de 5.9 de acuerdo a los registros de la aplicación 365 Scores.

