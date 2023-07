Los memes que se burlan de Atlético Nacional por su mal inicio en la Liga BetPlay ante Once Caldas

Los mejores memes que dejó el empate de Atlético Nacional ante Once Caldas por la primera jornada de la Liga BetPlay II-2023. Dimayor.

Atlético Nacional es uno de los equipos que más atención tiene sobre sí en este inicio de Liga BetPlay II-2023. Luego de haber sufrido una de sus peores derrotas de sus últimos años ante Millonarios en el torneo apertura, el conjunto antioqueño buscará sacarse la espina con la obtención de la famosa estrella de navidad.

Los dirigidos por el técnico interino William Amaral iniciaron su camino en el rentado local ante Once Caldas en condición de visitante y con la esperanza por los cielos de poder conseguir los tres primeros puntos que sirvan como impulso emocional. Con esa intención saltaron al terreno de juego del estadio Palogrande, sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente para cumplir con el objetivo.

En el primer tiempo el “blanco blanco” fue el que tuvo en su poder todas las acciones ofensivas del partido, ocasionó oportunidades de peligro desde todos los sectores del césped y el delantero Dayro Moreno se convirtió en la ficha más peligrosa de los locales.

Tanto fue el insistir, persistir y nunca desistir de los manizaleños que al minuto 45 llegó la recompensa. Once Caldas jugó a riesgo una pelota por la banda derecha que recibió el extremo Luis Miranda, este levantó rápido la mirada y envió un centro a media altura que cruzó toda el área de los verdolagas, allí fue el previamente mencionado Moreno quien llegó a cazar el pase y guardó en el arco contrario para firmar el 1-0 parcial.

No obstante para el rey de copas era imposible cerrar la noche en una nota tan baja y como si estuviese boxeando, apenas recibió el gancho del gol, reaccionó de inmediato con el contraataque. Al 45+2 en una jugada rápida Dorlan Pabón encontró libre por el sector derecho al volante Neyder Moreno, quien reventó la pelota y la colocó al poste lejano del arco rival para firmar el 1-1 final.

No obstante, a pesar del envión anímico que tuvieron los paisas por el empate este no hizo efecto en el segundo tiempo. Nuevamente, los locales fueron los que tuvieron el protagonismo con la pelota y estuvieron bastante cerca de irse por delante en el marcador, aunque las buenas reacciones del portero Kevin Mier más la poca precisión del Once evitaron que la pizarra tuviese más movimiento.

Finalizados los 90 minutos de juego la hinchada del conjunto antioqueño salió a demostrar su descontento con el equipo, ya que según ellos no están reflejando confianza con la pelota y continúan sufriendo del síndrome de “Paulo Autuori” bajo un nuevo cuerpo técnico.

Por medio de críticas, chistes y memes las redes sociales dejaron entrever las reflexiones de la afición que continúa exigiendo un cambio en el club desde la parte más profunda las cuales son sus directivas:

“Terrible el equipo. Sin sed de triunfo, amarrados en ataque esperando a que Dorlán haga gol desde el arco de Mier. Lo de Jefferson Duque una vez más es indefendible. Se viene otro semestre durísimo en cuánto al rendimiento del equipo”. -@FutPol91

“Muy, pero muy pobre este Nacional aquí no se sabe qué pasará, no sabemos nada de refuerzos nada de DT la verdad que comience el PAPELON, el baile que nos meterán en Copa Betplay y Libertadores con Racing”. -@breinerca1107

“Yo sigo viendo el mismo Nacional del campeonato pasado, dirigido por Autuori en cuerpo de Amaral. Traigan a alguien que de verdad cambie esto y que se vayan Navarro, Romero y el racista”. -@valeymat2

El siguiente encuentro de Nacional será este sábado 22 de julio, en este enfrentarán a Águilas Doradas nuevamente en condición de visitante, por lo que será primordial que el equipo pueda sacar el resultado adelante para luego poder disfrutar de mejor manera sus partidos en casa.