Wilfran Castillo confesó las razones por las que Diomedes Díaz nunca grabó sus canciones: “Es que él compone muy romántico”

Wilfran Castillo tiene más de 400 composiciones en su carrera artística. / Foto @wilfrancastillo

Wilfran Castillo es uno de los compositores más relevantes de la cultura vallenata, pues tiene más de 400 composiciones en su haber, las cuales, han sido interpretadas por los cantantes más sobresalientes del género colombiano. Pero, Diomedes Díaz nunca quiso grabar ninguna de sus canciones, por más que se lo pidieron, incluida la disquera con la que el Cacique de la Junta tenía contrato.

Así lo dio conocer el propio compositor en una entrevista en Vallenatos Con Ali, programa que se transmite a través de la plataforma YouTube, donde confesó que para Diomedes Díaz sus composiciones eran muy románticas.

El presentador Alí Guerrero comenzó por preguntarle al compositor sobre el total de los cantantes vallenatos que han grabado sus canciones, a lo que Castillo respondió que era más fácil decir quién no había querido grabar una de sus obras.

“El único que no me grabó fue Diomedes, ¿motivo?, no le gustaban mis canciones”.

Wilfran Castillo explicó que le envió varias canciones a Diomedes Díaz, incluso, aseguró que las tres canciones que le compartió al Cacique de la Junta, y que este rechazo, después fueron grabadas por otros artistas y quedaron inmortalizadas como éxitos del género.

“Él terminó pensando o diciendo, y no lo juzgo, yo crecí como un compositor llorón, entonces cuando le mandé, por ejemplo, Ella tiene todo, tronco de tema que lo grabó Fabián y lo volvió un éxito siendo Fabián nuevo, yo le mandé también Dilo reina, dilo ahora y no te tardes tanto, y le mandé también Vete de mi vida, pero llévame contigo vida mía, y las tres fueron éxitos”.

En sus cientos de composiciones, Castillo tiene canciones como Hoja en blanco, Ella se llevó mi vida, Si tu amor no vuelve o Por estar adorándote, pero en el concepto de Diomedes Díaz, las letras que componía Castillo lo hacían quedar como un compositor muy romántico.

Para Diomedes Díaz, las composiciones de Wilfran Castillo eran muy románticas y le caían mejor a otros cantantes como, por ejemplo, Nelson Velásquez. (Colprensa -Netflix © 2022)

Según lo explicó Diomedes Díaz, ese tipo de composiciones no eran para él, pues el estilo romántico podía ser mejor aprovechado por otros cantautores como, por ejemplo, Nelson Velásquez: “Diomedes en algún momento dijo, y yo alcancé a escucharlo de buenas fuentes, ‘Nombe es que él compone muy romántico, las canciones de él son como pal hijo de Aníbal Velásquez’, o sea, pa Nelson”.

La idea de que Diomedes Díaz grabara una canción de Wilfran Castillo no era solo del compositor o de su entorno, pues también Sony, disquera del cantante, le pidió que incluyera alguna letra de Castillo en sus discos.

El compositor recordó que una vez el Cacique de la Junta estuvo a punto de grabar una de sus creaciones, inclusive, comenzó a cantarla mientras estaban preparando el álbum, pero después de interpretar algunos versos mandó a parar la grabación y rechazó la canción porque no se sentía cómodo.

“Porque claro, lo que él escuchaba de mí era que era un compositor romántico y, de hecho, Sony le insistió hasta el último momento, tanto, que en una ocasión cuando él grabó con Juancho, ahí venía una canción mía que él alcanzó a cantar un pedacito, creo que se llama Te regalo todo, pero cuando la estaba cantando dijo: ‘No, no, no, definitivamente esa canción no me gusta’”.

La inspiración de Wilfran Castillo

En la misma entrevista, Wilfran Castillo también explicó cuál es la inspiración que ha utilizado toda su vida y que lo ha llevado a componer más de 400 canciones: “Las mujeres. Mi mujer, la mujer de un amigo, la mujer que dejó al amigo. Yo nunca he hecho una canción pensando en un hombre porque realmente me encanta ver a las mujeres cantando y de ver a una mujer feliz”.