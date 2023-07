Video: Esta fue la falta que obligó a la suspensión del partido amistoso entre Colombia vs. Irlanda previo al Mundial

Colombia no pudo disputar los 90 minutos de su primer partido amistoso en Oceanía, luego de que las rivales "sintieran miedo" por la intensidad del juego de las colombianas

Una fuerte polémica se desató previo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA luego de que el amistoso entre la selección Colombia y su similar de Irlanda fuera suspendido, después de haberse jugado apenas 20 minutos de partido. Jugadoras y cuerpo técnico del combinado europeo sintieron “miedo” por la supuesta mala intención de las futbolistas cafeteras, que incluso acumularon dos tarjetas amarillas.

Te puede interesar: Selección Colombia en el Mundial Femenino 2023: el primer grupo de 12 jugadoras ya está en Australia

En redes sociales se publicó el video de la infracción sobre Denise O’Sullivan, figura de la República Irlanda, quien tuvo que ser traslada hasta un hospital cercano, para practicarle radiografías que descartaran alguna fractura en su pierna izquierda. Afortunadamente, la jugadora no tuvo ningún percance médico y podrá disfrutar de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Nueva Zelanda & Australia 2023.

En la pieza se ve que la jugada se gesta luego de un cobro de banda ejecutado por Manuela Vargas. El balón es pivotado y devuelto por Catalina Usme a la defensora Tricolor, quien intenta dar un pase a Mayra Ramírez. Luego de esto, una defensora de Irlanda logra recuperar la esférica y una serie de rebotes manda el balón a la zona donde se encuentra O’Sullivan. Es allí cuando en la disputa legal por una pelota dividida, Bedoya choca con la atacante, quien se lleva la peor parte del golpe.

Te puede interesar: Colombia en el Mundial Femenino 2023: la selección completó el grupo de 23 jugadoras en Australia

La imagen contradice lo expresado por la delegación de Irlanda en varios medios de comunicación, incluso en su comunicado de prensa sobre lo ocurrido, donde argumentaban que las constantes infracciones de las colombianas obligaron a la suspensión del partido. La entrenadora de Irlanda habló para el medio Off The Ball sobre lo que pasó en el amistoso de Irlanda y Colombia y culpó al seleccionador colombiano, Nelson Abadía, de no intermediar en la situación:

“Él solamente me dijo una oración. Dijo algo como que el juego brusco era de ambos lados, aunque nosotras no hicimos ni una falta. No se hizo cargo. Quiero destacar que el banco de Colombia se mantuvo tranquilo y no instigó a nada (...) Mis jugadores estaban desanimadas y molestas. Fui al campo a ver a Denise, algo que yo nunca hago, y confirmé que había un riesgo potencial de lesionarse, y por primera vez desde que dirijo sentí el miedo de mis jugadoras, ellas temieron por sus cuerpos”

La defensa de la Selección Colombia tras la suspensión del partido

A través de un comunicado de prensa, la Federación Colombiana de Fútbol informó sobre la suspensión del partido entre Colombia e Irlanda y defendió el estilo de juego de las dirigidas por Nelson Abadía. La Amarilla tendrá un segundo partido de preparación en Australia, antes del debut el 24 de agosto en la Copa Mundial Femenina de la FIFA:

Te puede interesar: Mundial Femenino 2023: así estan las jugadoras de la selección Colombia tras su primer entrenamiento en Australia

“La Federación Colombiana de Fútbol informa que el partido amistoso que debía desarrollarse como parte del entrenamiento de hoy entre la Selección Colombia Femenina e Irlanda, fue suspendido debido a que la Selección de Irlanda, rival en la práctica de este viernes, prefirió no continuar jugando cuando ya habían transcurrido 23 minutos del primer tiempo.

Si bien todos los procesos y entrenamientos de nuestras selecciones se enmarcan en las reglas del juego, la sana competencia y el FairPlay, entre otros, respetamos la decisión de nuestra selección rival.

Colombia regresará este sábado a Sydney para seguir con su preparación y antes del debut en la cita orbital, se tiene previsto un segundo partido amistoso de entrenamiento frente a su similar de China”.

La polémica declaración de Daniela Caracas, jugadora de la Selección Colombia: “Coman mierda”

Un video que grabó un aficionado, publicado por el portal deportivo Bolavip, muestra el momento que Daniela Caracas, defensora de la selección Colombia, salió de un entrenamiento y se encontró a un grupo de aficionados a las afueras del parqueadero.

Con un alambrado que separaba a los hinchas de la futbolista, uno de ellos le preguntó lo que pasó en el amistoso de la Tricolor contra Irlanda. La respuesta de la jugadora del RCD Deportivo sorprendió a los aficionados que soltaron algunas sonrisas:

“Son unas nenas. Fue una ‘faltica’ ahí y se comenzaron a quejar y que iban a ver si jugaban o no. El técnico dijo que no íbamos a esperar a que ellas decidieran (...) que coman mierda, a lo bien”