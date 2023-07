Policía cargó a enfermo en sus hombros hasta el hospital

El hombre no podía moverse de la cintura para abajo / Pantallazo tomado de Noticias Caracol

La más reciente muestra de heroísmo del patrullero Fabián Enrique Flórez le ganó admiración de los habitantes de Itagüí, municipio ubicado al sur de Medellín, luego de que llevará en hombros a un civil enfermo que necesitaba de atención médica urgente.

Según comentó el uniformado en entrevista para Noticias Caracol, el ciudadano “se encontraba en mal estado de salud. Llegamos donde el señor y el señor lo que nos manifiesta es que no era capaz de mover las piernas”.

Y continuó: “lo primero que se me vino a la mente fue llevarlo alzado, que era lo más rápido porque el señor se encontraba bastante malito”, descartando, de inmediato, trasladarlo en un taxi o en una motocicleta; ya que, además de resultar peligroso, pudo haber tardado más, por cuenta del tráfico.

Antes de subirlo en sus hombros, le preguntó qué opinaba y, tan pronto como obtuvo su permiso, empezó el recorrido de tres cuadras hacia el hospital: “Yo le manifesté al señor que si deseaba yo lo cargaba; así fue, lo llevé cargado a las instalaciones de la clínica porque es nuestro deber ayudar a los demás sin importar” qué.

Para él, no se trata de una muestra heroica ni mucho menos, según dijo para el medio citado, es el deber ser de su profesión. Una en la que puede y debe ayudar a quien lo necesite, siendo esta su mayor satisfacción:

“Para mí fue normal porque día a día es lo que nosotros realizamos, ayudar a la comunidad, mediar, solucionar los problemas de la gente, sea quien sea, si es un habitante de calle, lo que sea, hacer las cosas de corazón y que se acuerden de los valores que les enseñaron en la casa los papás”.

Tras 15 minutos de reanimación, patrullero logró salvarle la vida a un hombre que sufrió un paro cardiaco mientras caminaba en un parque de Bogotá

En medio de la lluvia y la desesperación, el patrullero Jose López logró reanimar a un hombre de 51 años que sufrió un paro cardiaco, mientras caminaba por un parque de la localidad de Usaquén (norte de Bogotá).

Y es que, a pesar de que los demás visitantes de ‘Las Margaritas’, en la calle 150 con carrera 22, no supieron cómo actuar, él había tomado un curso de primeros auxilios. Así que junto a su compañero de patrulla se detuvo para atender a Josué Duarte, quien se había desplomado minutos atrás.

“Este ciudadano le tomo signos vitales, el cual presentaba muy pocos. Proceso a boletarlo boca arriba, ya que se encontraba de medio lado. Se encontraba morado, así que empecé a reanimarlo; ya que, yo había hecho un curso de RCP, de reanimación cardiopulmonar”, detalló en medio de una entrevista para el matutino de Arriba Bogotá.

Tras 15 minutos de estar tendido en el suelo, sus conocimientos en reanimación ayudaron a que Josué recobrara el sentido, después de haber estado inconsciente: “al reanimarlo este ciudadano volvió a coger un tono de color ya norma, donde empezó a respirar nuevamente. Luego solicite un vehículo institucional ya que no llegaba la ambulancia”, precisó.

Lo trasladaron a la Fundación Cardio Infantil y allí, en medio del asombro por la acción del patrullero, el personal médico logró estabilizar al sujeto, quien, despertó luego de pasar varios días en recuperación. Así que, tan pronto como recuperó sus fuerzas le envió un mensaje al uniformado en el que se escucha: “Le debo mucho a ese intendente, a esa persona que no solo salvo a mi vida. Salvo a mis hijos. Salvo a mi familia y no sé cómo pagarle. Sinceramente, no tendría como hacerlo porque no se rindió. No me dejo abandonado como un animal y prefirió mojarse y pensar en los primeros auxilios (…) Y es algo que se va a llevar para que sea una experiencia más en la vida”.

Una de las más enriquecedoras –de hecho– en los doce meses que lleva en la institución, de la que porta orgulloso el uniforme, sabiendo que puede ayudar a quien más lo necesita.