No lo dejan salir: Eintracht Frankfurt rechazó oferta de importante club brasileño por el colombiano Rafael Santos Borré

El colombiano Rafael Santos Borré estaría buscando salir del Eintracht Frankfurt. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Con el mercado de fichajes abierto los clubes de todo el mundo buscan reforzar sus equipos para las competiciones que se les vendrán para final de año, hecho que beneficia a los futbolistas colombianos que están en busca de nuevas oportunidades y así mantener su nivel de juego al máximo nivel.

Esta es la situación actual del delantero Rafael Santos Borré, quien a día de hoy en el Eintracht Frankfurt no está viendo la regularidad deseada y ha buscado iniciar nuevos procesos con otros equipos para demostrar que está más vigente que nunca.

Recientemente, se dio a conocer que el Vasco da Gama les había enviado una propuesta formal a las directivas del conjunto germano para la contratación del cafetero, pero este la rechazó debido a que no estuvieron de acuerdo con lo ofrecido por los cariocas, cerrándole una nueva oportunidad de salida al tricolor.

Fue el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano quien entregó los detalles de que el club brasileño le entregó una propuesta formal al cuadro alemán, pero que este terminó rechazándola esperando entonces que vuelvan a realizar una oferta más para que ambos clubes puedan llegar a un acuerdo:

“Eintracht recibió propuesta formal de Vasco da Gama por Rafa Santos Borré. La oferta ha sido rechazada, no hay acuerdo en este momento”.

La oferta no sentó de la mejor manera en la esfera del colombiano, que está buscando una salida del club luego de no ver los minutos de juego deseados en la pasada campaña. Rafael salió en 2021 de River Plate con el objetivo de instaurarse definitivamente en Europa, pero tan solo un año después donde logró jugar de gran manera, fue reducido al banquillo y desde ese entonces no ha vuelto a encontrar la mejor forma.

El barranquillero no tuvo buena participación con el Eintracht esta temporada. De los 34 partidos de Bundesliga que disputó el equipo, Rafael estuvo presente en 32 de ellos, pero solo en 10 inició como titular.

La competencia en la cual Borré tuvo más protagonismo fue en la Copa de Alemania en la que inició en cuatro de los seis partidos disputados. En estos dos torneos el colombiano logró únicamente encontrar el fondo de la red en 3 ocasiones firmando una de sus temporadas más bajas de su carrera.

Para Rafael es primordial poder encontrar un equipo que le permita constantemente ser titular, esto no solo para mantener su nivel físico, sino también para continuar en la órbita de la selección Colombia, que está próxima a iniciar un nuevo proceso internacional en las eliminatorias al Mundial del 2026.

Borré ya piensa en la pretemporada con el Frankfurt

El delantero, tras estar algunos días en el Valle del Cauca, y entrenar de manera personalizada con un preparador físico, regresó a Alemania para liderar la pretemporada del Frankfurt de la Bundesliga. Los dos primeros días se enfocarán en el reacondicionamiento físico.

También los jugadores pasan a manos del departamento médico para someterse a exámenes médicos generales, así como ortopédicos y cardiológicos, análisis de lactato y ECG, diagnósticos de fuerza y una prueba de visión y audición. Por ahora son cinco los partidos amistosos programados por Frankfurt, que solo deberá preocuparse por la Bundesliga y la Copa de Alemania en la temporada 2023-2024:

vs. TSV Steinbach Haiger (18 de julio)

vs. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (22 de julio)

vs. Vitesse Arnheim (28 de julio)

vs. Nottingham Forest Football Club (5 de agosto)

El nuevo inicio de temporada del Frankfurt por la liga alemana será el próximo 20 de agosto cuando enfrenten al SV Darmsdat 98 en la primera jornada.