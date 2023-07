Claudia Bahamón se sigue recuperando en el hospital y lo hace en compañía de familiares y amigos

La reconocida presentadora se encuentra hospitalizada luego de que sufriera un neumotórax. Foto: @claudiabahamon

Claudia Bahamón, una de las presentadoras colombianas más reconocidas y queridas del país, está atravesando una complicada situación por su salud. Actualmente se encuentra hospitalizada y recuperándose luego de que sufriera un neumotórax. En sus redes sociales compartió algunas imágenes de cómo han sido estas últimas horas desde la clínica, en donde ha contado con el apoyo de sus familiares y amigos.

En su cuenta de Instagram en donde tiene más de 4.8 millones de seguidores, la presentadora colombiana compartió algunos detalles de lo que le sucedió en las últimas horas y posteriormente en unas historias publicó algunas fotografías de lo que ha sido su hospitalización.

Primero fue una publicación de la periodista fundadora de la SillaVerde, Rocio Arias Hofman, quien posteó una foto desde el hospital y en el que destacó, “cada segundo que pasa es un segundo ganado para la vida”.

La presentadora ha estado acompañada por más familiares y amigos que han estado muy pendientes de ella luego de que tuviera que ser hospitalizada. Foto: @claudiabahamon

Claudia Bahamón no ha estado sola en este proceso de recuperación y en una historia de Instagram también mostró que estuvo acompañada por su hermano Camilo Bahamón. “Mis visitas llenitas de amor y siesta. Deli arrunchada”.

En otra publicación aparece acompañada por más familiares y amigos que han estado muy pendientes de ella luego de que tuviera que ser hospitalizada. Además de esto, el amor de sus seguidores también ha sido clave debido a que en sus redes sociales ha recibido muchos mensajes de apoyo y cariño.

Así mismo, muchos colegas y amigos han manifestado su apoyo a Claudia Bahamón. Maleja Restrepo, Daniela Ospina, Laura Tobón, Juliana Galvis, Adriana Arboleda, Cristina Hurtado, Karen Martínez, Santiago Reyes, Tatán Mejía, Lorna Cepeda, Vicky Dávila, Viña Machado, Manuela González, Iván Lalinde, entre muchos otros han enviado mensajes de aliento a la presentadora.

Para evitar especulaciones y que sus seguidores conocieran de primera mano lo que sucedió, fue la misma Claudia Bahamón la que relató que fue todo lo que pasó y las razones que la llevaron a estar hospitalizada. De acuerdo con la reconocida presentadora todo sucedió durante una terapia y el médico le estaba haciendo “un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón, al pasar esto el pulmón básicamente colapsó. Accidentes que pueden pasar y desafortunadamente me tocó a mi y ahora estoy lidiando con eso”.

Así comunicó Claudia Bahamón que se encuentra recuperándose de su percance de salud

Después de esto se dirigió inmediatamente a urgencias debido a que sintió, “demasiado dolor y presión en el pecho y espalda. Me sentí asfixiada”. El diagnóstico de los médicos profesionales fue neumotórax y por esta razón se tuvo que usar un “tubo/catéter grande” que se tiene que dejar por algunos días para que el aire que está atrapado en el cuerpo salga, esto acompañado de terapia respiratoria. Es importante mencionar que ella misma confirmó que ha sentido mucho dolor y ha sentido, “presión, ahogo, incomodidad. Toca respirar despacio como pueda y llenarme de paciencia”.

“Por acá no hago más que rezar y agradecer la vida. Además, he contado con un equipo médico maravilloso que me cuida y mantiene el dolor controlado y bueno obvio mi mamá y toda mi familia y amigos cercanos. Desde el jueves en estas, pero ya pronto saldré de la clínica y estaré regia para seguir disfrutando a plenitud la vida”, aseguró Claudia Bahamón en sus redes sociales.

Además, la reconocida presentadora agradeció a todos sus familiares, colegas, amigos, compañeros y seguidores que han estado muy pendiente de su recuperación y le han enviado muy buena energía para poder sobrepasar esta complicada situación: “Gracias, gracias a todos ustedes por su preocupación, por enviar mensajes llenos de amor y buenos deseos. Estoy bien, estaré mejor”, afirmó.