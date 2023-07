Carolina Corcho apareció y se despachó contra los exministros de Hacienda, Educación y Agricultura

La exministra de Salud Carolina Corcho criticó la actitud de tres de sus excompañeros de gabinete. @MinSaludCol - Twitter

Durante un evento en Cali, la exministra de Salud Carolina Corcho se despachó contra sus antiguos compañeros de gabinete, que ya no están en el Gobierno, José Antonio Ocampo, Cecilia López y Alejandro Gaviria.

Te puede interesar: Reaparece Margarita Rosa de Francisco: estará con la polémica ex ministra Carolina Corcho en homenaje a protagonistas del estallido social en Cali

De acuerdo con lo que publicó Semana, Corcho explicó que desde que ella salió del Gobierno se había mantenido en silencio, pero que tenía claro que ya era el momento apropiado para hacerlo.

“Quiero aprovechar este momento para decir algo. Yo salí hace dos meses del Gobierno nacional y no había hablado por prudencia y respeto a las ejecutorias del Gobierno, pero sí quiero dar una respuesta a los infundios que a través de alguna fuerza mayoritaria se ha hecho sobre mí”, comenzó su intervención la exministra.

Te puede interesar: Exministros arrepentidos: pasaron de ser esenciales en el Gobierno de Petro a sus principales críticos

“Se ha dicho en la gran prensa, en cabeza de mis tres excolegas, exministros, Cecilia López, Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo, que se rompió la coalición de Gobierno por mi intransigencia, que soy la responsable de la ruptura de la coalición de Gobierno. Qué honor tan grande que me adjudiquen tanto poder. No sabía que tenía semejante poder como para poder desbaratar una coalición” afirmó Corcho.

“¿Cuál es la verdad? La diferencia que hubo al interior del Gobierno con los tres exministros es que tanto hoy, como ahora, no estaban de acuerdo con las reformas del programa de Gobierno del presidente Gustavo Petro por las que votó el pueblo colombiano. Fundamentalmente, un desacuerdo con la reforma a la salud por parte de los tres. No estaban de acuerdo con la esencia de las reformas laboral y pensional, y por el conjunto de programas del Gobierno. La verdad es que tuvimos un enfrentamiento muy fuerte en el gabinete porque estaba luchando con esa demanda de cumplir con esa reforma estructural al problema de salud. No fue posible llegar a un consenso con ellos por su férrea defensa de la Ley 100 y del manejo privado de los recursos públicos de la salud”, reveló la exfuncionaria durante un evento llamado como un “homenaje a quienes hicieron posible el cambio”.

Te puede interesar: El Partido Liberal hará competencia al Gobierno Petro radicando una reforma a la salud como ley estatutaria

Vale recordar que José Antonio Ocampo, fue ministro de Hacienda; Cecilia López lo fue de Agricultura y Alejandro Gaviria fue de Educación.

Informe de gestión

Dentro del informe de gestión de Carolina Corcho, quien lideró las actividades del Ministerio de Salud hasta finales de abril, se resaltó que el eje central de la gestión de la exministra fue la reforma a la salud, uno de los pilares gubernamentales que busca transformar la operación del sistema actual.

Del mismo modo, en su informe ella destacó que se diseñaron los lineamientos para la implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS). Como parte de ello, brindó acompañamiento técnico en el 92% de las entidades territoriales del orden municipal y departamental.

Asimismo, logró la organización y operación de 1.461 equipos de salud territorial entre las categorías de ajustados y nuevos, en los 32 departamentos de Colombia y los siete Distritos Especiales, con corte al 30 de abril de 2023, según los reportes realizados por 485 entidades territoriales.

De acuerdo con lo señalado por ella, otra de las áreas de interés para su Cartera fue el mejoramiento de las condiciones laborales para el talento humano en salud. Durante su periodo se identificó el tipo de vinculación en 928 Empresas Sociales del Estado Colombiano (ESE). Del total de trabajadores, el 77% estaba bajo contrato de Orden de Prestación de Servicios (102.059 personas) y el 23% eran trabajadores de planta (31.125 personas).

Para comenzar la formalización laboral, el Ministerio de Salud hizo una proyección de los costos requeridos, para tal fin, evidenciándose un incremento de $3.4 billones. En paralelo, se avanzó en la Circular Conjunta de los ministerios de Trabajo y de Salud y el Departamento Administrativo de la Función Pública, que estableció una ruta para la formalización de los trabajadores del sector salud.