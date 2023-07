Yeferson Cossio se “salió del molde” y bailó con niña hospitalizada

Tras su agitada semana, Yeferson Cossio se tomó un tiempo para visitar a una seguidora internada en un hospital. / Imagen @yefersoncossio

Para los conocedores, hablar de Yeferson Cossio es sinónimo de extravagancia, bromas pesadas, lujos y demás “locuras” que lo han posicionado no solo como uno de los creadores de contenido con más alcance en las redes sociales, sino como uno de los que más factura.

La última semana del antioqueño ha estado bastante movida. Al creador de contenido se la ha visto compartiendo parte de su fortuna con habitantes de calle (dándoles comida) y además envuelto en un problema legal (en curso) donde la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le tiene abierto un proceso por presunta publicidad engañosa.

Sin embargo, y como también es costumbre en él, se tomó un tiempo para compartir con una fan que al parecer estuvo contactándolo insistentemente para que la fuera a visitar, pues es una niña que está hospitalizada al parecer por cáncer y es fiel seguidora del antioqueño.

La visita quedó registrada en un video que cargó Yeferson Cossio a su cuenta de TikTok. Además del paisa, su hermana, Cintia Cossio, lo acompañó y le hicieron pasar un rato muy agradable a la niña que no ocultó su felicidad al ver a estos dos famosos creadores de contenido.

Este es el video donde Yeferson y Cintia Cossio bailan junto a una fan el "paso del Nokia". / Video @yefersoncossio

En el clip aparecen los tres realizando un trend de la famosa cantante colombiana Ana del Castillo, ‘el paso del Nokia’. Allí, muy “descoordinados”, Yeferson y Cintia Cossio tratan de bailar al son de este popular audio. Mientras tanto, la niña recostada en su camilla, hace la “coreografía” con sus manos.

“Vinimos a visitar a una niña muy especial y ella quería hacer un tiktok con nosotros 😂”, escribió el antioqueño en la publicación. Donde en la caja de comentarios añadió: “No crean que me van a volver a ver bailando en un TikTok. 😂”.

Así mismo, curiosamente la hermana de Yeferson, Cintia, dio fe y confirmó lo poco dúctiles que son ambos para bailar, por lo que en la publicación escribió: “Ahí donde nos ven a yef y a mi tan tullidos, la dimos toda 😅😅”.

Tras el gesto que tuvo Yeferson Cossio con la niña, múltiples comentarios empezaron a dejar los fans en la publicación. Estos son algunos: “Esa es la mejor ayuda sin dudarlo, asi que te lo aplaudo, nadie me ha ayudado solo los que me apoyan ❤️”; “momentos que para mucha gente son insignificantes pero para la nena es un motivo más para seguir luchando”.

Yeferson Cossio se refirió a la millonaria multa que tendría que pagar por publicidad engañosa

El 13 de julio de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que emprenderá investigaciones por presunta publicidad engañosa en contra de cuatro empresas que pertenecen a influenciadores colombianos. Los famosos implicados son Yina Calderón, Yeferson Cossio, Luisa Castro y Mariam Obregón.

La entidad informó que los creadores de contenido habrían incurrido en esta situación al no haber entregado a sus seguidores información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable y precisa sobre los productos que cada uno promociona a través de sus respectivas empresas, por lo que esto habría inducido al error a los compradores.

Tras la información difundida por la Superintendencia de Industria y Comercio, el antioqueño cargó una historia en su cuenta oficial de Instagram donde confirmó que tiene un grupo de abogados asesorándolo y trabajando en el caso, y que, de ser necesario, se sometería a cumplir el fallo establecido por la entidad.

Aparte de Yeferson Cossio, Yina Calderón, Luisa Castro y Mariam Obregón están involucrados en la investigación de la SIC. / Video @yefersoncossio

“Bueno, todo el día había ignorado el tema del show mediático que han estado haciendo con la SIC, que me están investigando por una publicidad engañosa. Eso es tema viejo, se me hace raro que hasta ahora haya salido. Mis abogados están en frente de mi defensa porque pues no es nada como ellos dicen (la SIC)”.

Y terminó añadiendo: “Aquí no fue un error, yo sí he cometido errores. Al principio cuando estaba empezando por falta de información los hacía, pero este no fue el caso. Si por X o Y motivo después de defensa y todo eso la SIC decide que infringí las normas y me toca pagar una multa pues nada, se acata la ley se levanta la cabeza y con todo el amor del mundo se continúa”.