Joven modelo reveló que supuestamente es prima de Amparo Grisales: “Mi abuelo le prestó plata al papá de ella”

Una joven modelo es tendencia en las redes por revelar que es familiar de Amparo Grisales. Instagram / @agrisales333

Una joven tiktoker se ha hecho popular en las redes sociales de Colombia al asegurar que es prima de la famosa actriz Amparo Grisales. Lo más sorprendente del video de la joven es que en los comentarios, varias personas señalaron que también tienen entendido que son familiares lejanos de la famosa.

Te puede interesar: Amparo Grisales descrestó con fotos en Cartagena y así reaccionó Ernesto Calzadilla

La joven que asegura ser prima de Grisales se llama Juliana Danza, según el nombre que tiene en sus perfiles en redes sociales y ha conseguido miles de seguidores en las plataformas narrando sus experiencias en sus viajes y ejerciendo como modelo.

Recientemente, en su perfil de TikTok, decidió publicar un video en el que revelaría 10 curiosidades sobre ella que nadie conociera. Juliana Danza inició el video con una sorprendente revelación, “soy prima de Amparo Grisales”, dijo y se rio.

Apareció prima perdida de Amparo Grisales (@julianadanza1)

La joven aclaró que es un tema que no comenta porque la relación familiar con la famosa actriz no es algo de relevancia en su vida y ni siquiera conoce en persona a Grisales. Agregó también que no suele mencionar el tema porque tampoco puede explicarlo bien, ya que no conoce la historia y cómo se define su conexión con la famosa.

Te puede interesar: Con atrevida transparencia, Amparo Grisales promociona nueva temporada de ‘Yo me llamo’: aclaró si se separó de su pareja

“Esto nadie lo sabe porque no es relevante en mi vida y no me he podido coger bien ese chisme”, aclaró la joven creadora de contenido. Señaló que hasta donde sabe, su abuelo paterno era familiar de Amparo Grisales, lo que la convertiría a ella en familiar de la actriz, aunque no sabe en qué grado.

Juliana Danza explicó a sus más de 800.000 seguidores que “imagínense que mi abuelo paterno es primo del papá de ella (Amparo Grisales); eso es lo que yo sé y lo único que sé. No sé nada más, no sé cómo conectar, ni siquiera sé qué grado de primo sería ese”.

Amparo Grisales próximamente estará en una nueva temporada de Yo me llamo. Instagram / @agrisales333

Además, la joven comentó que dentro de su familia paterna existe una historia entre su abuelo y el papá de Amparo Grisales. “Cuenta la leyenda que mi abuelo le prestó plata al papá de ella para comprarle el vestido de la primera comunión”, contó y concluyó su historia con una broma solicitando que alguien le consiguiera el árbol genealógico de la actriz para corroborar su información.

Te puede interesar: Amparo Grisales reveló qué jurados estarán en la nueva temporada de ‘Yo me llamo’ 2023

La razón por la que Juliana Danza no tiene más información sobre su posible conexión familiar con Amparo Grisales se detalló en la segunda cosa que sus seguidores no sabían sobre ella. “No tengo papá”, aseguró la joven y explicó que su padre murió, pero nunca fue un hombre presente en su vida, pero hasta donde supo fue muy mujeriego y tuvo muchos hijos.

“Que yo sepa y conozca, solamente dos, pero por ahí dicen que él tuvo muchos hijos. Entonces si tu papá se llamaba Alberto Martínez y también te abandonó, probablemente seamos hermanas”, relató la tiktoker. Es por esto que no ha podido indagar mucho sobre su conexión con la famosa, pues no tuvo relación con su familia paterna y lo que sabe es porque se lo han contado otras personas.

Esta es la joven modelo que aseguró ser prima de Amparo Grisales (@julianadanza1)

Amparo Grisales no se ha pronunciado al respecto de lo que mencionó la joven en su video, ya sea confirmando o negando la información. Mientras tanto, algunos de los seguidores de la modelo le encuentran un parecido físico con su supuesta prima.

Aunque no sean tan parecidas, lo cierto es que se podría decir que la vena artística sí está en la familia. Juliana Danza también triunfa ante las cámaras como lo hace su prima, la diva de la televisión colombiana. La joven ha participado como modelo en diversos videos musicales de artistas de la talla de Maluma, Blessd y Ryan Castro.

“Parce según lo que yo sé, mi abuelo es tío de Amparo Grisales”; “me pasa lo mismo, según mi abuela todos los Grisales son de la misma familia, así que familia lejana somos”; “Ella es familia de todo el mundo pues”, fueron algunos de los comentarios en el video de la modelo.