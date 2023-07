Day Vásquez denuncia a un candidato a la gobernación del Atlántico: le habría pedido que lo acercara a los clanes de la costa

Day Vásquez habló sobre los clanes del Caribe. @Daysvasquezc

El nombre de Day Vásquez sigue haciendo eco en el contexto nacional, luego que la mujer expusiera diferentes chats en donde, presuntamente, el hijo del presidente Gustavo Petro deja en evidencia gran parte de sus movimientos económicos y políticos, resaltando que esta es la excónyuge de Nicolás Petro. En las últimas horas, Vásquez avivó la contienda política en el Atlántico, realizando serios señalamientos contra un candidato a la gobernación de este departamento.

Te puede interesar: En qué va la investigación al patrimonio de Nicolás Petro: gastos exagerados en tarjetas de crédito y una mansión en Puerto Colombia enredan al hijo del Presidente

A través de su cuenta de Twitter, Vásquez hizo referencia a los clanes políticos de la región Caribe, los cuales han sido señalados de mover sus influencias para conseguir resultados en diversos comicios a nivel nacional y local. Conforme a lo revelado por Day Vásquez, uno de los actuales candidatos a la gobernación del Atlántico pretendería vincularse con dichos grupos y eventualmente concretar algún tipo de acuerdo.

La mujer explicó que el candidato en cuestión habría hablado con ella para acercarse a los clanes, argumentando que tiene pruebas sobre dicho caso. “El candidato a la Gobernación habla muy mal de los clanes políticos. Pero tengo un audio donde me pide que lo acerque al clan que tanto critica para llegar a acuerdos”.

Day Vásquez habló sobre los clanes del Caribe. Twitter.

Lo mencionado por la expareja de Nicolás Petro tiene relación directa con otro tweet que publicó el 29 de junio del 2023, cuando insistió en que tenía pruebas sobre dicho candidato y su anhelo de realizar acuerdos con los mencionados clanes.

“Pero hay un candidato a la gobernación que SI quiere hacer un acuerdo con los Clanes que tanto critica. ¡Tengo PRUEBAS y CERO dudas!”, publicó.

Day Vásquez habló sobre los clanes del Caribe. Twitter.

Incluso, desde hace varios meses se ha hablado sobre el riesgo electoral en el país y posibles actos de corrupción que se podrían cometer en las regionales de octubre. Day Vásquez también utilizó Twitter para opinar sobre los casos de compra de votos de su región, señalando que actualmente, diversos candidatos y personajes de la política nacional han cuestionado dichas artimañas, sin embargo, para Vásquez esto hace parte de la doble moral.

Te puede interesar: Tío de Days Vásquez habría sido el mediador en la compra de la lujosa mansión de Nicolás Petro

Según la mujer, muchos de los personajes que cuestionan los actos corruptos han buscado la forma de vincularse con los responsables de la denominada compra de votos. “No tienen autoridad moral para venir a cuestionar la compra de votos… Eso que tanto critican, lo aplauden en reuniones privadas con los autores”, añadió.

Los riesgos del caso Nicolás Petro para el Gobierno de Gustavo Petro

Cabe resaltar que tanto el caso de Benedetti como la historia de Nicolás Petro se unen, teniendo en cuenta que se habla de supuestos dineros que ingresaron a la campaña del actual presidente, en el momento que buscaba llegar a la Casa de Nariño. Sobre el tema, Infobae habló con el exfiscal Eduardo Montealegre, quien expuso que no cree que el Gobierno llegue a desestabilizarse y explicó el porqué de este escenario, según su conocimiento.

Te puede interesar: Nicolás Petro: Procuraduría busca a persona en el exterior que habría ocultado bienes con los que compró su lujosa mansión

Infobae: ¿Considera que las tormentas causadas por los casos de Armando Benedetti y Nicolás Petro pueden poner en riesgo al Gobierno?

Eduardo Montealegre: “Yo no creo, porque en el caso del hijo de Petro la afirmación que se hace por parte de su exesposa es que él recibió unos dineros y no llegaron a la campaña. No sabemos la procedencia, porque eso es lo que está en discusión; se afirma que los dineros provienen de personas que en el pasado tuvieron algún vínculo con sectores al margen de la ley, pero en este momento no está aprobado. Sabemos que las personas que lo dieron, según un testimonio, tuvieron en el pasado vínculos con organizaciones al margen de la ley, pero lo que está claro es que ese dinero no ingresó a la campaña”.