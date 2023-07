Andrés Parra mostró el avance de su recuperación tras aparatoso accidente en bicicleta

El actor Andrés Parra sufrió un accidente en bicicleta y fue sometido a cirugía. Instagram: @soyandresparra

El actor Andrés Parra, recordado por su papel protagónico en las series Escobar, El Patrón del Mal y El Pincel, entre otras, ha mostrado su pasión por el ciclismo y en sus redes suele compartir contenido sobre las prácticas que hace regularmente desde hace más de 10 años.

Te puede interesar: Karol G protagonizó emotivo encuentro con Dua Lipa

El sábado 3 de junio, aprovechando la conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta, compartió una publicación a través de su cuenta de Instagram una fotografía tipo selfie en la que estaba acostado en una cama hospitalaria, con tapabocas puesto y su mano izquierda con varias heridas, dando a conocer que sufrió un accidente que le dejó dos fracturas que aún lo mantienen en un proceso de recuperación.

Parra contó que el accidente fue tan grave que tuvo que someterse a una cirugía en su extremidad. Pese al dolor de la caída, el actor se refirió en su momento a su accidente con su característico sentido del humor y dijo sentirse más experto en el ciclismo después de la caída.

“A todo marrano le llega su diciembre! Ñeramenta hermosa hoy me tocó a mi. Después de 10 años montando bici celebro hoy el día internacional de la bici con mi 1era caída “seria”. Tres fracturas en la mano izquierda, dedito meñique, metacarpianos 4 y 5, uno de los cuales q requiere cirugía. Me siento demasiado pro! Lojamo cochinadas! Manden fuaaaaaaaaah!”, escribió Andrés Parra en la postal.

Pasados algunos días, el actor reapareció para agradecer por los mensajes que recibió tras el suceso: “En un mes me tienen que volver a hacer una radiografía, me pusieron clavos. Gracias a Dios no estaba filmando porque este chistecito en medio de una grabación no va. Por eso cuando estoy en medio de una producción procuro no montar para evitar que pase algo así”.

Te puede interesar: Marcela Reyes explicó por qué su hijo fue sometido a una cirugía

Según contó Parra, su proceso de recuperación avanza satisfactoriamente y próximamente iniciaría la fisioterapia que le permita volver a tener una movilidad sin complicaciones de su mano izquierda, que fue la parte más afectada en el accidente que sufrió.

“Mis cochinadas amadas, antes que nada agradecerles por todo el cariño y por todo el amor; Lojamo, inmundicias de mi corazón. Les cuento que la recuperación va viento en popa. Esa sacada de los clavos fue una real gonor***, pero de resto bella la vida. En dos semanas comenzamos fisioterapia y vaya usted a saber cuándo podré volver a montarme en la bici. ¡Gracias por el apoyo, por la confianza y la paciencia!”.

El actor dio a sus seguidores un parte de tranquilidad referente a la recuperación tras su accidente en bicicleta. Instagram: soyandresparra

La publicación dejó ver la preocupación y distintos mensajes de apoyo que recibió Andrés por parte de reconocidas figuras públicas y colegas suyos que no ocultaron su asombro al observar las imágenes.

Te puede interesar: Fuerte pelea en el “Desafío The Box”: Sara acabó con la comida de sus compañeros

“¡Ay, mi hermano! Pronta recuperación belleza. Ánimo”, comentó Manolo Cardona. Por su parte, Christian Tappan, colega y amigo de Parra, escribió: “Hermano, ¿que ej esa vaina? ¡Mejórese nene!”. La recordada Danna García también dejó su mensaje de aliento y dijo “Que te recuperes pronto y vuelvas al ruedo”; al igual que Daniel Samper escribió: “Ay juemama, qué espanto… ¡ánimo, campeón!”, entre otros mensajes que dejaron entre amigos, familiares y seguidores en la publicación que ya cuenta con poco más de 40 mil ‘me gusta’ en la red social.