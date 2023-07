Canciller Álvaro Leyva dijo que no le sorprendería que Iván Márquez siga con vida: “No hay acta de defunción. Nunca se comprobó”

El canciller dijo no se ha podido confirmar la muerte de Iván Márquez y que no le sorprendería que siga vivo. Infobae/Archivo.

El 14 de julio, el canciller Álvaro Leyva dijo que aún no se ha confirmado la muerte de alias Iván Márquez, que se anunció el pasado 6 de julio. El funcionario también dijo que no le sorprendería que el líder guerrillero de la Segunda Marquetalia siga con vida, pues no es mucha la información que se tiene de su presunta muerte.

“Yo creo que eso está por confirmar, no me sorprendería que Iván Márquez esté vivo”, le dijo el canciller Leyva a Blu Radio

Además advirtió que, pese a que el periodista Yamit Amat, director de CM&, dijo que la muerte de Iván Márquez estaba confirmada, se trata de una noticia que no se ha confirmado y que el Gobierno nacional no ha podido establecer como cierta.

“La confirmación no se ha hecho, hay una noticia de un medio que nunca se confirmó, pero yo le repetía a otro medio que, hablando con una persona muy conocedora, a propósito de una llamada que se hizo, simplemente se limitó a manifestar que «los muertos que vos matáis gozan de cabal salud«, y le dije “por qué no me explica”. Lo único que hizo... no puedo manifestar que se sonrió, porque no lo vi, pero sí le oí una cierta risa socarrona”.

También dijo que sería bueno que quienes divulgaron la noticia señalen qué otra información tienen sobre este caso: “Podría ser bueno que la fuente adicional que le entregó la información al medio que divulgó la noticia acá, manifestara qué fue lo que pasó, sería de mucho valor”.

En Caracol Radio, el canciller Leyva dijo: “Doy por hecho de que, mientras se confirme, sí hay un interrogante muy grande que hay por esclarecer. Nunca me dijeron en dónde estaba, ni dónde tuvo lugar, de forma que usted llegará a sus propias conclusiones”.

También advirtió que no hay un acta de defunción, y tampoco se comprobó la muerte de Márquez. Además, insistió en que esa fue una noticia que nunca se confirmó:

“La verdad es que se manifestó. No hay acta de defunción. Nunca se comprobó. No hubo día de entierro. Aquí se sabe todo lo sucedido con los terceros. A la luz de todo lo que significan las comunicaciones nada se escapa y finalmente todo se conoce. De tal manera que esa es una noticia que nunca se confirmó”.

Ni el Ministerio de Defensa ni la oficina del Alto Comisionado para la Paz han confirmado la muerte de ‘Iván Márquez’

El pasado 6 de julio, cuando se anunció la presunta muerte de Iván Márquez, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, advirtió que esta información no se ha podido confirmar:

“Estamos atentos para cuando tengamos confirmada una noticia de esa naturaleza, naturalmente les informaremos (...) No tenemos información en este momento, esperemos a que haya una verificación de manera que podamos hablar con propiedad sobre eso”

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en una rueda de prensa el 8 de julio, aseguró que pocos días atrás de conocerse la noticia, su oficina había recibido un reporte de que Márquez estaba con vida, sano y gozando de buena salud, pero que actualmente no tienen información o novedad sobre su estado. También dijo que quienes deben confirmar, o no, la muerte del guerrillero es la Segunda Marquetalia.