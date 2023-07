Yeferson Cossio y Carolina Gómez anunciaron que tendrán su primer ‘hijo’ juntos

Yeferson Cossio y Carolina Gómez tendrán su primer ‘hijo’ juntos / Imagen @carolinagomezec

En la industria del entretenimiento nacional, varios son los famosos que han declarado su amor por los animales. Por ejemplo, Greeicy Rendón y Mike Bahía viven en una finca con vacas, varios perros, entre otras especies.

Lo mismo ocurre con el cantante de música popular Jhonny Rivera, quien en su finca en Pereira tiene caballos, cerdos, gallinas y otros animales de granja.

Y no se puede dejar por fuera a Yeferson Cossio, quien tiene cerca de 16 perros, arañas, serpientes y una granja de hormigas.

Varias son las veces en que el creador de contenido ha mostrado a sus animales, principalmente a sus perros. Tanto es el amor que tiene el antioqueño por sus mascotas que, incluso, se las ha tatuado. Además, parece ser que la gran cantidad de especies que alberca en su lujosa propiedad no son suficientes porque recientemente anunció que adoptará a una perra junto con su novia, Carolina Gómez.

Desde sus Historias de Instagram el influenciador anunció que visitaría la ciudad de Bogotá por tres motivos en particular. “Una: a adoptar una hija perruna con Caro, nuestro primer hijo juntos. 2. Mañana voy a ir a un hospital otra vez, a dos hospitales con niños con cáncer y les voy a llevar regalitos... 3. Voy a tatuarme”.

Todo parece indicar que la relación sentimental entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez va viento en popa porque tener una mascota juntos no es cualquier cosa. Muy seguramente apenas tengan a su perra con ellos la presentarán en las redes sociales, pues el influenciador paisa siempre comparte cada detalle de su cotidianidad con sus seguidores.

Por otro lado, también ha tenido por costumbre visitar hospitales para hacerles pasar un buen rato a los pacientes, hace no mucho pasó por dos centros médicos que atienden niños con cáncer. En aquella oportunidad estuvo acompañado de su hermana Cintia Cossio, quien también es creadora de contenido y suele hacer obras sociales como su hermano.

Yeferson Cossio fue víctima de hurto en su casa:

La inseguridad en el país está por todas partes y, en cuanto a la farándula nacional, varias son las celebridades que denunciaron robos en lo corrido del 2022 y algunas en este 2023. Recientemente, por ejemplo, fue Yeferson Cossio el que aseguró haber sido víctima de hurto en su casa.

Así las cosas, el creador de contenido se mostró desde sus Historias de Instagram relatando la situación que ocurrió después de que se le dañara la lavadora y le pidiera a su asistente que llamara a los técnicos correspondientes para arreglarla.

“Ayer se me dañó la lavadora así que le pedí a mi asistente que trajera técnicos, entonces ayer vinieron los de LG y hoy por la mañana vino otra persona de la empresa de Electro***.... al final decidimos la cotización de LG, el señor se fue, volvió el de LG hoy mismo cuando resulta que a lo que revisó ayer ya le faltaban repuestos a la lavadora”.

Tras estas últimas palabras el influenciador antioqueño soltó algunas risas, pues al parecer le pareció muy bizarra la escena. Tras lo advertido, Cossio se dispuso a revisar las cámaras y al parecer el técnico de Electro*** hizo de las suyas. “Revisamos cámaras, el tipo como que no contaba que tenía una camarota debajo y el hijuemadre me estaba robando los repuestos de la lavadora, entonces mi asistente le escribió, la bloqueó en WhatsApp, las llamadas no se las contesta...”.

A su vez, el creador de contenido quiso advertir a sus seguidores sobre los cuidados que deben tener al momento de contratar a dicha empresa. Aquí el video completo de lo narrado por el creador de contenido: