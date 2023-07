Paso en falso del Medellín en la Conmebol Sudamericana: perdió 1-0 contra San Lorenzo

Medellín no defendió su condición de local y perdió ante San Lorenzo por 1-0 en los playoffs de la Conmebol Sudamericana. Foto Conmebol

El Independiente Medellín comenzó de la peor manera posible el ciclo del técnico Alfredo Arias con una derrota en la Conmebol Sudamericana, certamen en el que cayó 1-0 ante San Lorenzo en el estadio Atanasio Girardot por la ida de los playoffs a octavos de final.

Los antioqueños no realizaron un buen partido, los argentinos superaron de gran manera a los colombianos y las críticas fueron contra los hombres de ataque del conjunto rojo, debido a que no hicieron ningún remate al arco y las sustituciones no surtieron efecto al entrenador uruguayo.

Augusto Batalla, portero de San Lorenzo que mantuvo su arco en cero contra el Medellín que tampoco lo hizo esforzarse mucho. (Foto Baires)

Ahora el Medellín deberá buscar la clasificación a los octavos de final el 19 de julio en el estadio Nuevo Gasómetro, de Buenos Aires, ante un Ciclón que hace una gran campaña en la Liga Argentina, lleva una racha de 1.490 minutos sin recibir gol como local en el certamen local y aprovechará que el Poderoso recién inicia un proceso deportivo.

67 minutos con equipo incompleto

A los 28 minutos del compromiso, en el momento que Medellín se acomodaba en cancha para frenar a San Lorenzo, se presentó el primer golpe al esquema táctico del técnico Alfredo Arias y que condicionó al equipo durante más de una hora en el juego.

Edwuin Cetré fue expulsado por una falta contra Malcom Braida, a quien le hizo una barrida en el piso por la que vio la tarjeta amarilla, pero el VAR llamó al árbitro para que revisara la acción, evidenció que el atacante lanzó los taches contra la pantorrilla derecha del argentino y cambió la cartulina por la roja.

Desde ese momento, Medellín perdió buena parte de su poder ofensivo, el técnico Alfredo Arias le apostó a mantener el cero con el ingreso del defensor Leyser Chaverra por el delantero Brayan León en el segundo tiempo y la apuesta no le funcionó porque salió derrotado y sin remates al arco.

Bareiro dio el golpe final

La parte complementaria fue muy complicada para el Medellín porque cedió la posesión de pelota, la defensa dejó espacios y permitió que San Lorenzo se acomodara en campo propio, de esa manera fue como llegaron al único gol del partido a los 67 minutos.

Todo comenzó con un robo de pelota por parte de Iván Leguizamón a Jonathan Marulanda sobre el costado oriental de la cancha, Daniel Torres le hace una aparente falta en el área, pero Adam Bareiro estuvo muy atento para tomar el esférico, quedar solo frente al arquero Andrés Mosquera y abrir el marcador con un fuerte disparo.

Pese a las muestras de ánimo de Alfredo Arias en el banco, los jugadores del Poderoso sintieron esa anotación de San Lorenzo como un baldado de agua fría.

Prueba de que el ataque del Medellín fue tan pobre es que hicieron 10 disparos, ninguno llegó a la portería de Augusto Batalla y parte de las críticas fueron sobre Luciano Pons que, en lo que va de la temporada 2023, solo lleva ocho goles en 33 compromisos.

Se viene el debut en Liga

Ahora que el Medellín comenzó con pie izquierdo el ciclo del técnico Arias, se concentrará en el inicio de la Liga Betplay contra Equidad, el 15 de julio en el estadio Atanasio Girardot y posiblemente usando una nómina mixta para guardar los jugadores titulares de cara al compromiso de Conmebol Sudamericana.

Uno de los hombres que estará es Edwuin Cetré, expulsado en el partido frente a San Lorenzo, además de que se verían en cancha a los defensores centrales Andrés Cadavid, quien era inicialista en el primer semestre, y el recién llegado José Ortiz, proveniente de Junior.