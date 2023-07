Luisa Castro recibió enorme ramo de rosas: ¿regalo de un posible nuevo amor?

La influenciadora recibió enorme ramo de rosas que sería un regalo de un posible nuevo amor/ Instagram

Luisa Castro, así como otros de sus colegas creadores de contenido y demás artistas, se unió a la nueva red social Threads que es tendencia desde hace unos días, por lo que ha aprovechado la plataforma para volverla su favorita a la hora de contar historias de su vida personal a sus millones de seguidores.

La instagramer paisa se dio a conocer en el mundo digital por su polémica vida amorosa, pues al comienzo de su carrera sostuvo una relación con el también creador de contenido La Liendra. No obstante, recientemente se rumoró que ella, al parecer, salía con el cantante antioqueño de reguetón Reykon.

Actualmente, para muchos su situación sentimental es un total misterio, ya que aseguró que estaba soltera, pero “no a la orden”, dando a entender que no estaba buscando novio, sino que estaba enfocada en la realización de sus proyectos personales.

“Este año quiero estar más enfocada que nunca, trabajar en todas mis empresas, evolucionar en mi carrera, hacer nuevas cosas, entonces necesito el 100% de mi tranquilidad, estabilidad emocional toda, así que no, estoy solterita, pero tranquila y con ganas de hacer muchas cosas increíbles este año”, respondió Luisa Castro en medio de una dinámica de preguntas.

Sin embargo, una reciente imagen que la modelo publicó en su cuenta oficial de Threads puso a sus seguidores a pensar si ella ya tendría un nuevo amor. Allí, Luisa Castro posteó un gran ramo de rosas en forma de corazón, este al parecer fue enviado por alguien que la quiere mucho y que sabe que a ella le encantan esas flores.

Y es que, al hacer la publicación de la foto, Luisa Castro escribió un mensaje en el que manifestó que con ese gran ramo de rosas rojas le dieron los buenos días, este mensaje comenzó a generar especulaciones de que quizás quien lo envió podría ser el nuevo amor de la influenciadora, o se trataría de un pretendiente que quiere conquistar su corazón.

“Mis buenos días. No saben lo que amo las (emoticón de una rosa)”, escribió Luisa Castro al publica la fotografía en Threads.

La creadora de contenido recibían un romantico regalo, posiblemente de un nuevo amor. Threads: luisa_castro1585

Luisa Castro reveló detalles de infidelidad

Recientemente, la joven desató la curiosidad de los usuarios en la mencionada red social, al revelar anécdotas y experiencias vividas en sus relaciones amorosas pasadas, dejando al descubierto detalles de temas muy polémicos.

“¿Y si cuento historias de mi pasado sin mencionar nombres? Pero no vayan a empezar de ‘tóxicos’ jaja, de todas aprendí mucho. Empiezo diciendo que he tenido 4 exnovios y 1 casi marido jajaja. Voy a súper resumir, ¿bueno? El caballero, como todos, era ‘el más fiel’. Resulta que un día, él estaba de viaje y a la señorita se le dio por revisar el iPad porque tenía sus sospechas jajaja, abrí Google Fotos para hacer el respectivo chequeo y efectivamente me encontré con un par de fotos de una amiga mía desnuda”, señaló Castro en Threads.

Luego, la influenciadora contó que, para tener las dos versiones de los implicados, les envió las fotos al mismo tiempo, para poder conocer la reacción de cada uno: “El caballero me empieza a insultar porque le revisé el celular y, cuando le dije que se las había enviado a ella, me quería ‘matar’ porque yo no me medía y que lo podía meter en problemas”, concluyó sin revelar la identidad del implicado.