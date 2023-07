Le tocó entrar por el baúl: reconocida periodista arremetió contra conductor de una camioneta que la dejó encerrada

La presentadora de Noticias Caracol es reconocida, además, por su activismo en pro de los derechos de los animales. @alegiraldop/Instagram

A través de sus redes sociales, la periodista Alejandra Giraldo denunció al conductor de una camioneta que, al cometer una imprudencia dentro de un parqueadero, le ocasionó un mal rato a ella.

Por medio de historias en Instagram, la presentadora de Noticias Caracol publicó la foto de la camioneta involucrada en la que se ve cómo el dueño del vehículo lo dejó mal estacionado y esto bloqueó la salida de la comunicadora, pues no tenía por dónde ingresar a su carro.

“Hay gente que de verdad le importa (...) el resto del mundo. ¿Cómo me monto a mi carro? Si conocen al genio, dueño del tractor, díganle que necesito salir del parqueadero”, escribió la comunicadora.

Captura de pantalla @alegiraldop/Instagram

Después de esperar un rato en el lugar de los hechos, Giraldo expresó su inconformismo por tener que hacer “maromas” para poder subirse a su vehículo. Además, se mostró frustrada por lo sucedido, al punto de querer llorar de la impotencia.

“Desenlace de la historia: me monté al platón de la camioneta del personajillo y me metí por el baúl de mi carro como pude. No quería esperar a que encontraran al protagonista porque tenía muchísima rabia. Quería llorar del desconsuelo que tenía”, expresó.

Giraldo es una usuaria activa de las redes sociales y es, en ese universo, en el que comparte escenas de su día a día y también junto a sus mascotas, como muestra de su amor por los animales. @alegiraldop/Instagram

Alejandra Giraldo y su amor por los animales

Alejandra Giraldo es una de las protagonistas principales de la parrilla de televisión de los hogares colombianos. La antioqueña es la encargada de presentar los hechos relevantes del país en Noticias Caracol y su número de seguidores ha crecido desde que se vinculó al equipo periodístico de la emisión de la mañana.

Giraldo es una usuaria activa de las redes sociales y es, en ese universo, en el que comparte escenas de su día a día y también junto a sus mascotas, como muestra de su amor por los animales.

El fuerte vínculo con ellos la llevó a crear en 2021 una organización que se dedica a la preparación de alimento para las mascotas. Se trata de Vita, una marca que cuenta con variedad de concentrados y suplementos para todo tipo de caninos.

En su activismo en pro del cuidado de las mascotas, más exactamente de los perritos vulnerables en condición de calle o simplemente aquellos que se encuentran desprotegidos, Giraldo ha realizado varias campañas para que más personas adopten.

Pero una de las experiencias que tuvo que vivir de manera cercana con una de sus mascotas tomó por sorpresa a todos los seguidores de la presentadora. En mayo de 2023, la periodista se alejó de las pantallas para atender la enfermedad que atacó a uno de sus perritos.

La presentadora tuvo que alejarse del noticiero para atender la enfermedad de una de sus mascotas. @alejagiraldop/Instagram

Así lo manifestó, en su momento, por medio de la red social Instagram, donde contó que su mascota, Napito, se encontraba luchando contra una bacteria que se estaría comiendo sus vértebras.

“Gracias por todos sus mensajes preguntando por Napito. Seguimos a su lado, cuidándolo y apoyándolo en este proceso que es largo y muy exigente para nuestro perrito valiente. Vamos paso a paso avanzando. Prometo mañana contarles detalladamente sobre su proceso, sobre la bacteria y sobre los avances de Napito en esta semana”, escribió inicialmente.

Luego explicó con más detalle su ausencia de dos días en el noticiero. Señaló que los constantes cuidados de su mascota le tomaron bastante tiempo y energía. Incluso, dijo, llegó a enfermarse del trajín que supuso atender a su mascota.

“A mí, el cuerpo me pasó factura y me enfermé terrible (...) Les agradecemos mucho como familia todo el amor que le mandan a nuestro perrito y las fuerzas que hizo significa para nosotros. Los tenemos en nuestro corazón y los bendecimos siempre por su apoyo”, puntualizó en su momento.