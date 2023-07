José Félix Lafaurie defendió a su esposa María Fernanda Cabal de ataques de Roy Barreras: “Uno tiene que ser muy tonto”

José Félix Lafaurie defiende de Roy Barreras a su esposa María Fernanda Cabal. Archivo-Colprensa.

Una nueva discusión se abre paso en política colombiana e involucra al expresidente del Senado Roy Barreras y a uno de los matrimonios que más da de qué hablar en el país: el de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y su esposo José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). ¿Qué pasó?

Todo empezó porque Barreras, que fue senador del Pacto Histórico y luego el Consejo de Estado le quitó su curul por doble militancia, difundió una publicación falsa en la que insinuaban que la congresista uribista era “fascista” y daría una conferencia junto al ciudadano canadiense que golpeó a un policía en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

“Qué tal esta importación de fascistas! Como si aquí no hubiera!”, trinó el exsenador oficialista.

Roy critica a Cabal. Twitter

Su comentario se dio en respuesta a una cuenta falsa de noticias, como esta misma lo describe en su biografía de Twitter, donde señala ser un perfil que difunde “humor, bromas, risas, sarcasmo e ironía”.

Ese perfil, identificado como @CarlArthurKing, usó fotos de María Fernanda Cabal y del extranjero al que Migración Colombia expulsará del país para hacer una sarcástica publicación en la que escribió:

“Canadiense que atacó violentamente a Policía en aeropuerto dijo que venía a dar una conferencia con María Fernanda Cabal, y que dado que es de Derecha y de raza superior, no podía permitir que un latino impuro lo tocara. Anuncia que demandará al Estado Colombiano”, expresó esa cuenta.

Roy Barreras se enfrenta a María Fernanda Cabal. Colprensa.

Roy, aparentemente, creyó que esas acusaciones eran verdad y no dudó en difundir el mensaje con la citada pulla, lo que desató la furia de José Félix Lafaurie, quien no solo lo tildó de “tonto”, sino que salió a defender a la madre de sus tres hijos, la congresista Cabal, que milita en uno de los partidos de oposición al Gobierno nacional, el Centro Democrático.

“Uno tiene que ser muy tonto o muy mal intencionado para usar un perfil de un bromista como se reconoce en su propio perfil para seguir insultando. Roy Barreras no te queda bien y menos recién casado!!”, respondió el dirigente ganadero.

Lafaurie critica a Roy. Twitter

Por ahora, Roy Barreras no ha vuelto a referirse al suceso. María Fernanda Cabal tampoco se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, múltiples usuarios de redes sociales no dudaron en reaccionar y emprenderla contra los tres políticos colombianos con insultos, críticas y otros comentarios altisonantes.

El ataque en El Dorado

Los hechos por los que el exsenador del Pacto Histórico quiso enlodar a la congresista del partido que dirige el expresidente Álvaro Uribe se conocieron esta semana, en la terminal aérea de Bogotá. Un hombre, identificado como Vince-Tong Sozio, fue captado en video mientras le daba puños y patadas al patrullero Jhon Favio Largacha, de la Policía de Bogotá.

Ese hecho generó toda clase de consecuencias: el sujeto, que además es boxeador, deberá pagar medio millón de pesos de multa, será expulsado de Colombia y, una vez compareció a una audiencia ante un juez que contó con traductor oficial, el canadiense no aceptó los cargos que le imputaron las autoridades colombianas.

En la mañana del 11 de julio un hombre de nacionalidad canadiense atacó a un uniformado de la Policía en el aeropuerto El Dorado. Intentó quitarse el arma. Twitter

El agresor expresó que los documentos estaban redactados en español, razón por la que no entendía lo que decían. Sin embargo, la defensa del acusado indicó que el procedimiento en el que se concretó la captura no fue el adecuado, debido a que las autoridades hicieron uso de “fuerza excesiva”, además de que no se contaba con un traductor oficial en aquel momento.

Posteriormente, la jueza del caso procedió a hacer lectura del formato de noticia criminal que diligenció el patrullero Jhon Favio Largacha pocos minutos después de que el agresor fuera retenido por las autoridades en el aeropuerto, en el que asegura que el sujeto intentó arrebatarle su arma de dotación.