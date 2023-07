Qué pasará con el canadiense que golpeó a un policía en El Dorado: no aceptó cargos y la Fiscalía no pidió medida de aseguramiento

La Fiscalía no habría solicitado medida de aseguramiento y el extranjero quedó a disposición de Migración Colombia.

Se conoció la decisión que tomaron las autoridades colombianas sobre el canadiense que golpeó a un policía en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá.

En hechos que se registraron el martes 11 de julio de 2023, el extranjero proveniente de Canadá se abalanzó sobre un uniformado, al parecer, para quitarle su arma de dotación. Al no permitir que el sujeto se quedara con la pistola, el extranjero empezó a golpear fuertemente al policía. Con la ayuda de otros policías, el canadiense fue detenido.

Pese a que el viajero fue señalado por el delito de violencia contra servidor público con circunstancia de agravación punitiva, aparentemente no se solicitó ninguna orden de aseguramiento en establecimiento carcelario.

De acuerdo con lo reportado por varios medios de comunicación, la Fiscalía General de la Nación no solicitó la medida privativa de la libertad. Por ese motivo, el canadiense que golpeó a un policía quedó a disposición de Migración Colombia y aparentemente será expulsado del país.

Cabe resaltar que durante la audiencia, la fiscal indicó que los hechos representaron una agresión contra un servidor público, pero al tratarse de un miembro de la fuerza pública podría haber un aumento en la condena desde la mitad hasta dos terceras partes. Así las cosas, la pena que enfrentaría un sindicado por ese delito podría llegar hasta los 13 años y 4 meses de prisión.

Sin embargo, según la información que salió a la luz luego de esas audiencias preliminares, es que el canadiense identificado como Vince-Tong Sozio, de 34 años, no pagaría una pena ante la justicia colombiana por el delito que cometió.

En una audiencia virtual “quedó libre” el canadiense que golpeó al policía

La audiencia de imputación de cargos se llevó a cabo el miércoles 12 de julio de 2023. El ciudadano extranjero compadeció ante una jueza de control de garantías a través de una diligencia virtual, en la que contó con el acompañamiento de un traductor oficial que le explicó paso por paso lo que sucedía.

Inicialmente, el sujeto identificado como Vince-Tong Sozio indicó que él firmó los documentos relacionados con su captura en condiciones de salud complicadas, pues, según explicó, llevaba cuatro días sin comer ni tomar líquidos.

El agresor expresó que los documentos estaban redactados en español, razón por la cual no entendía lo que decían. Así mismo, la defensa del acusado indicó que el procedimiento en el que se concretó la captura no fue el adecuado, debido a que las autoridades hicieron uso de “fuerza excesiva”, además de que no se contaba con un traductor oficial en aquel momento.

La jueza desmintió la versión de la defensa del acusado sobre un presunto “maltrato” y procedió con la imputación de los cargos, en la que se le señaló por el delito mencionado en esta nota.

Es de resaltar que el imputado no aceptó los cargos, es decir, el canadiense Vince-Tong Sozio no aceptó su responsabilidad en el delito por el que las autoridades colombianas lo señalaron, pese a los videos y otras pruebas en las que quedó evidenciada su conducta contra el integrante de la Policía Nacional.

Sobre este sujeto se sabe que había llegado al país desde el 4 de julio y no tenía ningún tiquete de regreso a su país de origen. Al parecer, llegó al territorio nacional desde Panamá.

Así mismo, versiones recientes indican que el sujeto tiene un problema de adicción a sustancias psicoactivas y estaría en un tratamiento para atender ese problema. En el momento en que ocurrió la agresión contra el servidor público, el sujeto estaba en compañía de una perrita de raza pequeña que quedó en manos de la Policía.