Yina Calderón defendió a Aida Victoria Merlano de los ataques en redes sociales: “Cuántas quisiéramos ser ella”

La creadora de contenido defendió a la hija de la excongresista sobre su supuesto romance con Ryan Castro

Aida Victoria Merlano no sale de una —relación— para estar metida en otra, y es que hace poco se le unió de nuevo con el streamer Westcol. Sin embargo, recientemente se le señaló de estar sosteniendo un presunto amorío con el cantante de reguetón Ryan Castro, al ser vistos en una discoteca de París, Francia, disfrutando de un “perreito” muy sensual.

Y es que las relaciones de la joven barranquillera han hecho que en redes sociales la llamen “alborotada” o “interesada”, lo cierto es que Merlano Manzaneda ha preferido no prestarle atención a los comentarios. Y distinto a lo que se pensaría, fue Yina Calderón la que salió en su defensa con un contundente video en sus redes sociales.

A las celebridades se les vio bailando muy pegaditos en un centro nocturno en Francia. Instagram: @rechismes

La DJ inició aclarando que aunque Aida Victoria no era su amiga, son las mujeres quienes se han ido lanza en ristre contra la influenciadora por haber compartido junto a Ryan Castro: “Cuántas quisiéramos ser ella para estar con Ryan Castro allá en París”.

Y agregó: “Si usted es soltera y los demás están solteros, entonces usted puede hacer lo que se le dé la hiju3pvt@ gana con su qk”, y aceptó que cuando ha estado soltera, se ha comportado como una “bandida”.

Aida Victoria Merlano realizó en su cuenta de Twitter un hilo donde relataba su lucha contra la depresión, asegurando que ese era ya un tema del pasado

Finalmente, la DJ de guaracha pidió a los usuarios en redes sociales que dejen de lado los comentarios sobre el comportamiento de las personas, sobre todo las “críticas” en contra de Aida Victoria Merlano.

“Yo no estoy defendiendo a nadie, pero las viejas que ‘esta hijuemadre es una zorr@’ que yo no sé qué… Demalas amor, cuando uno es soltera no tiene que se huevon@ y hay que mirar en otros lados para no quedarse con el primer lobo que le besa la jeta”, concluyó Yina Calderón.

| Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

Ryan Castro aclaró los rumores

Ryan Castro y Aida Victoria Merlano se volvieron tendencia el 9 de julio de 2023, después de que las redes sociales viralizaran un video de los dos bailando a ritmo de una de sus canciones en una discoteca de París, Francia. Las imágenes tomaron por sorpresa a los seguidores y generó una ola de comentarios de parte de los internautas, quienes se fueron lanza en ristre en contra de la creadora de contrenido.

En vista de los comentarios negativos hacia la barranquillera, el cantante se pronunció al respecto en sus InstaStories y explicó que su vida privada solamente le interesa a él y puede hacer lo que mejor le parezca.

El paisa salió a aclarar los rumores sobre su supuesto romance con Aida Victoria Merlano Instagram: @ryancastrro

“Yo nunca hablo de mi vida sentimental, siempre estoy trabajando en mis cosas juiciosito, pero por las cosas que estoy leyendo tengo que decirles que estoy soltero y el que está soltero sale con quien quiera pa’ donde quiera!”, escribió.

Y es que la molestia de los seguidores radicó en que, apenas unos meses atrás, al intérprete de Monastery se le relacionó sentimentalmente con una joven llamada Valentina González, por lo que fue extraño verlo con la hija de la excongresista Aida Merlano.

Incluso, después de revelarse las imágenes, Valentina González publicó un texto en sus historias de Instagram y muchas personas han comentado que este podría ser para el cantante. “Engañados estamos todos… Fama y números, eso es lo que importa. Las redes son una mier…”.